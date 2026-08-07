Orgullo nacional en Steam: el videojuego ambientado en la Argentina del futuro que tenés que probar

Los paisajes del Delta del Paraná se convirtieron en el escenario de una nueva aventura narrativa, y esta vez el desarrollo lleva la firma de un estudio argentino que ya tiene su demo lista para jugar. El estudio independiente Bicho Raro Games presentó oficialmente La Hija del Delta (The Swamp Daughter), una aventura narrativa ecoapocalíptica en 2.5D sobre la identidad, la memoria y las consecuencias de las acciones humanas. El juego está basado en la premiada novela homónima de la autora y diseñadora argentina Alejandra Bruno.

De qué trata La Hija del Delta

La historia sigue a Julia, una joven nacida durante una pandemia global y criada junto a su familia en un delta peligroso, mientras los restos de la civilización desaparecen lentamente bajo un ecosistema que lucha por recuperarse. Julia sueña con construir una comunidad agrícola pacífica, pero para lograrlo deberá explorar el pantano, reunir recursos, recuperar testimonios del pasado y enfrentarse a un secreto familiar que le fue ocultado durante años.

Un pantano que es un personaje más

El escenario, inspirado en los paisajes reales del Delta del Paraná, funciona como un personaje vivo dentro de la historia: repleto de belleza, peligros, ruinas y pistas sobre los orígenes de Julia. En el juego completo, cada decisión del jugador tendrá repercusiones dentro de una narrativa ramificada, que influirá en las relaciones de Julia y en el futuro que intenta construir, con múltiples finales posibles.

Qué se puede hacer en la demo

La demo ya está disponible para descargar y jugar en Steam, en inglés y en español latinoamericano, e incluye varias de las mecánicas centrales del juego:

Exploración de un mundo en 2.5D con puzles y eventos de tiempo rápido.

Recolección de objetos y testimonios para reconstruir la historia de Julia.

Minijuegos de cultivo y construcción, pensados para sobrevivir sin dañar más el ecosistema.

El lanzamiento de la demo forma parte del evento Indie Dev Argentina en Steam, que celebra el desarrollo nacional de videojuegos entre el 1 y el 8 de agosto.