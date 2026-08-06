Comisión del Senado de EEUU vota a favor de declarar al doctor Fauci en desacato al Congreso

FOTO DE ARCHIVO: El exdirector del NIAID, Anthony Fauci, comparece ante un comité del Senado de los Estados Unidos, citado a comparecer, en Washington, para hablar sobre su papel en la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19.

Una comisión del Senado de Estados Unidos votó el jueves a favor de ‌declarar al doctor ‌Anthony Fauci en desacato al Congreso después de que el exalto responsable de enfermedades infecciosas del país se negara a responder a preguntas sobre su gestión durante la pandemia de COVID-19.

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales aprobó una ​remisión impulsada por su ⁠presidente republicano, Rand Paul, de Kentucky —un antiguo ‌adversario de Fauci—, en una votación partidista ⁠de 8 a 7.

La ⁠votación se produjo tras una audiencia celebrada la semana pasada en la que Fauci, de 85 años ⁠y jubilado desde 2022, invocó la Quinta ​Enmienda —el derecho a guardar silencio— más ‌de 100 veces.

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La votación supone ‌la escalada más aguda hasta la fecha ⁠en una amplia campaña de los republicanos y del Gobierno del presidente Donald Trump para volver a juzgar la pandemia y exigir responsabilidades ​a los ‌funcionarios que dirigieron la respuesta estadounidense.

Paul lleva años llevando a cabo una investigación para intentar demostrar su convicción, y la de otros republicanos, de que Fauci orquestó un ⁠encubrimiento de los orígenes del coronavirus.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha dado un giro a la política sanitaria federal basándose en la desconfianza hacia la ciencia de la era de la pandemia, presentando su reforma de las agencias sanitarias como ‌un ajuste de cuentas con lo que el Gobierno los "mandatos coercitivos" de la respuesta a la COVID-19.

Ambos culpan a Fauci y han escrito libros en los que lo critican.

Fauci, que dirigió el Instituto Nacional ‌de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante 38 años, se convirtió en el rostro de la respuesta estadounidense a ‌la pandemia ⁠y en uno de los principales objetivos de la ira por las medidas ​adoptadas contra un virus que causó la muerte de más de 1,1 millones de estadounidenses.

(Reporte adicional de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)