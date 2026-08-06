Cuando el presidente de la Nación viaja al exterior (o se ausenta temporalmente de la Capital Federal), el ejercicio del Poder Ejecutivo recae de forma inmediata e indelegable en el vicepresidente.

Tras el retiro del capítulo que modificaba la Ley de Tierra, el Senado reabrió la sesión que se encontraba en cuarto intermedio desde julio. Sin embargo, Victoria Villarruel no la preside por la ausencia del presidente Javier Milei, que viajó este miércoles por la noche hacia Ecuador para emprender una gira regional que lo tendrá afuera del país hasta el fin de semana.

Ante la ausencia de Milei, Villarruel lo reemplaza de manera provisoria en sus funciones y no pudo estar presente en la sesión prevista para las 14 de hoy, donde se tratarán otros capítulos de la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", como la habilitación de desalojos exprés de inquilinos o modificaciones de la Ley de Manejo de Fuego.

¿Por qué Villarruel no puede presidir el Senado cuando Milei está fuera del país?

Los impedimentos constitucionales que le impiden a la vicepresidenta Victoria Villarruel presidir las sesiones del Senado mientras Javier Milei se encuentra fuera del país se fundamentan en el principio de división de poderes y en la incompatibilidad funcional establecida por la Constitución Nacional Argentina.

Cuando el presidente de la Nación viaja al exterior (o se ausenta temporalmente de la Capital Federal), el ejercicio del Poder Ejecutivo recae de forma inmediata e indelegable en el vicepresidente. Durante ese período, el vicepresidente asume la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Sustitución en la Presidencia del Senado

El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando este ejerce las funciones de presidente de la Nación. La Constitución contempla explícitamente esta situación. Para preservar la división entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, prohíbe que una misma persona encabece ambos poderes de manera simultánea. Por ende, en el instante en que la vicepresidenta pasa a ejercer el Poder Ejecutivo, queda automáticamente inhabilitada de presidir el Senado.

En su lugar, la conducción del debate legislativo y la eventual firma de actas o desempates corresponden al Presidente Provisional del Senado (o a los vicepresidentes de la Cámara por su orden jerárquico).

¿Cómo era la reforma de la Ley de Tierras?

De haberse mantenido el capítulo tres del proyecto, que buscaba vaciar la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como ley de Tierras, la vicepresidenta podría haber tenido la responsabilidad de votar en caso de empate, en medio de las internas que mantiene con el sector mileísta.

La normativa, sancionada en 2011, regula y limita la compra de campos y zonas rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Entre sus puntos principales establece un tope del 15%, que no puede superarse a nivel nacional, provincial y municipal; límite por nacionalidad, ningún país extranjero puede concentrar más del 30% del 15%; topes por dueño, límite de hectáreas permitidas por cada titular extranjero según la zona geográfica; y, por sobre todo, prohíbe que las tierras extranjerizadas incluyan o cierren el acceso a cuerpos de agua, como lagos y ríos importantes.

Según trascendió, la Libertad Avanza (LLA) optó por retirar el capítulo que generó movilización social, tanto en las redes como en las calles, para retener el acompañamiento de los bloques aliados en el Senado en la sesión de este jueves.