Villarruel apuntó con furia contra Milei: "Tengo genuina preocupación por su estado"

La Vice hizo referencia a un mensaje que retuiteó Milei de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

La vicepresidenta Victoria Villarruel avivó nuevamente su interna con Javier Milei al expresar que se siente "profundamente preocupada" por el estado del Presidente, quien compartió una serie de mensajes en sus redes sociales que la titular del Senado tildó de "locura galopante". En una de sus últimas críticas, la Vice había exigido "mirar a los discapacitados y los jubilados" y luego pidió "retribución acorde" para docentes.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", dijo Villarruel en un mensaje de X.

En concreto, la Vice hacía referencia a un mensaje que retuiteó Milei en el que la diputada libertaria Lilia Lemoine acusó a Villarruel y a la legisladora Marcela Pagano de "compartir asesores", "callcenter" y de "acercarse al peronismo". "¿Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio", escribió Villarruel.

La titular del Senado también se sumó a otro mensaje de una usuaria de X, quien sugirió que "ya nada asombra" del economista libertario. "El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo (Lemoine)", planteó la vicepresidenta.

El cruce en redes que motivó el mensaje

En las últimas horas, Villarruel y Lemoine se habían vuelto a cruzar en redes con acusaciones de "cerebro de microbio" y "kukas camuflados". La excosplayer criticó a la Vicepresidenta por el último aumento de las dietas de los senadores, mientras la titular de la Cámara alta aprovechó para repudiar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", escribió Lemoine en su cuenta de X.

La ex cosplayer atribuyó a Villarruel el último incremento en las dietas del Senado, aunque ese aumento está vinculado a la paritaria de los trabajadores de la Cámara alta. Si bien la vicepresidenta dispuso el congelamiento de dos subas al comienzo de su gestión al frente del Senado, posteriormente dejó esa definición en manos de los propios senadores.

Ante un usuario de X que recordó que Villarruel no era responsable del aumento, la vicepresidenta respondió: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros".