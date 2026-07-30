Ángel de Brito sorprendió con la revelación sobre una actriz argentina: “Embarazada en..."

Ángel de Brito reveló en LAM que una actriz argentina muy reconocida va a ser mamá por primera vez.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció que la actriz argentina Micaela Riera espera su primer hijo junto a su pareja, Tomás, quien mantiene un perfil bajo y trabaja en el campo.

Asimismo, aseguró: “La embarazada lo anunció en función. En el teatro. Porque está haciendo teatro actualmente. Su novio, pareja, marido, padre de la criatura se llama Tomás. Trabaja en el campo, es bajo perfil, no lo conoce nadie. Y la embarazada está en el elenco de Chat de mamis. La obra es de Eugenia Tobal y es ella, Mica Riera”.

La noticia se dio arriba del escenario, cuando el elenco de la obra de teatro El chat de Mamis comenzó una cuenta regresiva para que Mica Riera pudiera dar la noticia al público. Acto seguido, sus compañeros la dejaron sola y ella reveló que está embarazada.

Mica Riera anunció su embarazo

La compañera de elenco de Mica, Carla Conte, fue la encargada de revelar el embarazo en vivo desde la función en el teatro: "Ay, estamos muy emocionados acá nosotros, porque hoy es una noche muy especial, muy particular. Como ustedes saben, estuvimos haciendo un anuncio en nuestras redes sociales. Aparentemente habría una embarazada en nuestro elenco. Alguien estuvo toda la función mirando, a ver quién será, quién será. Bueno, vamos a develar este misterio. ¿Estamos todos preparados? Vamos a hacer la cuenta de tres. La embarazada va a dar un paso al frente”.

En ese sentido, Ángel le dedicó unas palabras sentidas a la actriz para esta nueva etapa: “Estaba re embarazada y ya no sabían cómo esconderlo también. Porque se notaba un poco. Así que le mandamos un beso a Mica, que la rompió en El amor después del amor. Bueno, nosotros los periodistas la conocemos porque es la hija de Cristina Clement, colega, que le mandamos un beso, que va a ser abuela. Hoy me lo habían contado a la mañana, pero decidieron contarlo en el escenario”.