Registro masivo de celulares: ya se anotaron 68 millones pero hay miles de usuarios que aún no completaron el trámite

Fuente: El Financiero.

El trámite, que vincula cada línea telefónica con el nombre y la CURP de su titular, ya alcanzó los 68 millones de líneas en México. La cifra representa cinco millones más que las registradas el mes pasado, según los datos que presentó el Gobierno federal durante la conferencia mañanera del 28 de julio.

El problema está en las líneas de prepago

Todavía quedan aproximadamente 40 millones de líneas de prepago pendientes de vincular, según explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La diferencia entre planes tiene una explicación simple: quienes tienen un plan pospago ya quedaron registrados de forma automática, porque entregan sus datos personales al contratar el servicio con la compañía telefónica.

Los números pendientes están, entonces, casi exclusivamente entre los usuarios de tarjetas prepago, que suelen comprar y cargar su línea sin dar datos personales de entrada.

Ya no hay una sola fecha límite para todos

El calendario del trámite también cambió en el camino. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reemplazó la fecha original del 30 de junio por un esquema escalonado, que arranca el 15 de agosto y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, según el último dígito de cada número.

La medida busca evitar que millones de líneas se den de baja al mismo tiempo, algo que podría afectar la estabilidad de las redes de las compañías telefónicas.

Qué pasa si todavía no registraste tu línea

Vencer la fecha correspondiente tampoco significa quedarse sin señal de inmediato. Según Peña Merino, hay 72 horas adicionales para regularizar la línea después del plazo, y si el usuario intenta recargar saldo una vez vencido ese margen, el sistema le va a pedir completar el registro para poder seguir usando el servicio.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida como una herramienta para reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión. Mientras tanto, el proceso sigue abierto en México, y los 40 millones de líneas de prepago que faltan van a tener que pasar por el trámite en los próximos meses.