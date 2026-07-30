De Racing al gobierno de Javier Milei: un dirigente se va y se suma a La Libertad Avanza

Un dirigente de Racing se va para sumarse al gobierno de Javier Milei.

Un dirigente de Racing se va del club y deja su cargo, después de apenas 16 meses en la función, para pasar a formar parte del gobierno de Javier Milei definitivamente. Si bien había asumido recién en marzo del 2025, en esta oportunidad Leandro Ariel Cano priorizó la propuesta que le realizaron desde Presidencia de la Nación, por lo que a partir de agosto del 2026 empezará a trabajar allí.

A través del Decreto 669/2026, publicado el miércoles 29 de julio, el jefe de Estado designó a Cano como subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación. La designación entrará en vigencia el 1º de agosto, por lo que la despedida de la institución de Avellaneda es inminente para quien era el gerente de Comunicación de la "Academia" en pleno mandato de Diego Milito.

Se trata de un área claramente deficitaria en esta gestión y cuestionada por muchos hinchas en las redes sociales, por las demoras en la publicación de información acerca del día a día del club y la falta de detalles en los informes vinculados con todos los temas. Por lo tanto, la directiva liderada por el "Príncipe" ya trabaja para encontrar al reemplazante de Cano lo antes posible.

La designación de Cano, que pasará de gerente de Comunicación de Racing a subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación

Un dirigente se va de Racing para ser parte del gobierno de Milei.

Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing: "Quiero ser candidato a presidente del PRO" y "con LLA tenemos afinidades"

Invitado al programa de streaming de Gelatina, el exministro de Hacienda durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación disparó que "le va a hacer bien al país que haya opciones liberales, de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional que es lo que más flaquea el gobierno". "Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación", reconoció el hombre de 57 años.

Al mismo tiempo, Lacunza aceptó: “Me gustaría ser candidato a presidente del PRO”. Al ser consultado sobre el panorama político y el vínculo con la administración de Milei, analizó con cautela el escenario actual y advirtió sobre la necesidad de posicionamiento propio: “El PRO tiene que tener una opción independiente del gobierno, no con La Libertad Avanza, con la cual tenemos afinidades en el plano económico, pero diferencias en el plano institucional y político”.

Puntualmente acerca de la entidad de Avellaneda, el vicepresidente primero completó que "Racing es como la política, donde parece que hay una elección todos los domingos... Si la pelota entra, están todos contentos. Y si no, parece que es el fin del mundo".