Hinchas de Racing entraron al Cilindro por la fuerza y Costas desmintió a Milito

Los hinchas de Racing forzaron el ingreso al Cilindro y ovacionaron a Costas.

Si bien el entrenamiento de Racing ya había terminado y Gustavo Costas se despidió de los jugadores, los hinchas vulneraron los controles de seguridad y entraron al estadio por la fuerza. Ya dentro del "Cilindro", además de ovacionar al entrenador e insultar al presidente Diego Milito, el DT dejó en claro que lo echaron y que no fue una salida consensuada como aseveró antes el "Príncipe". Algunos simpatizantes gritaron que "Costas es de Racing, Milito no" y hasta pidieron elecciones anticipadas, dado que el mandato del exdelantero terminará recién a finales del 2028.

"No creo que esta sea una despedida, capaz que pronto volvemos", disparó el estratega que le dio dos títulos internacionales a la "Academia". Y sentenció crudamente: "Ayer me comunicaron (Milito y Sebastián Saja, director deportivo) que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio, cosa de ellos... Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años sino. Agradecerle a la gente por haber venido hoy, a uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno ha dejado todo por esta institución".

Videos: los hinchas de Racing entraron al Cilindro por la fuerza

Milito habló de una salida consensuada de Costas de Racing

Durante la escueta conferencia de prensa de doce minutos y sin responder a consultas de los medios partidarios, el mandamás de la institución declaró:

"Es un día muy triste, que nunca pensamos que podía llegar pero bueno, es el fútbol. Realmente estamos tristes como todos los hinchas por esta situación, ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Saja. Una charla muy sincera, profunda, analizando todo este semestre, los últimos partidos".

"En esta charla que duró casi una hora, entendíamos que era un momento donde el sentir marcaba que con todo lo que venía sucediendo, lamentablemente era un final de ciclo. Gustavo estaba de acuerdo porque somos del fútbol, sabíamos que este plantel necesita un cambio de aire, un aire nuevo, por todo lo que ha sucedido en este semestre. Por todo lo que veníamos viendo del clásico en adelante, que han pasado cosas insólitas... Era un final de ciclo, me duele decirlo porque es un momento duro, pero era lo que había que hacer".

"Es un semestre duro, difícil, malo, somos todos responsables. Yo obviamente primero como presidente del club. Duele porque es Gustavo, tengo una gran relación con él, siempre hemos estado muy cerca de él en este año y medio en momentos difíciles. El año pasado ha sido espectacular, pero este semestre ha sido muy difícil. Era el momento de que estos chicos tengan un cambio de aire".

"Me costó muchísimo tomar esa decisión, en realidad fue una decisión conjunta porque cuando todos nos sentamos a hablar coincidimos en que había que descomprimir. Era algo que se imponía, me duele porque tenemos una gran relación".

"Con Gustavo me junté pasado el mediodía y con Sebastián, quedamos en hablar esta mañana con el plantel y comunicarlo. Él me pidió qué quería que yo lo dijera, le dije que lo decidiera él pero creía que había que comunicarlo para salir de esta olla a presión. Él me dijo que estaba de acuerdo en que no dijéramos nada, que esta mañana se lo comunicábamos a los jugadores en conjunto, pero a la tarde me enteré de que salió en todos lados... Eso fue realmente lo que pasó, me sorprendió, no fue la mejor manera porque habíamos quedado en eso. Pero ya está, estamos dolidos, pero hay que bajar y dar de nuevo, estamos en esta nueva etapa".

Milito insinuó que Costas no cobrará los dos años y medio que le quedaban de contrato

"Él me dijo que no iba a haber nunca un problema, me dijo que me olvidara de ese tema, que de su parte no iba a haber problemas. Se dio una charla muy natural, somos de fútbol, entendemos los momentos, era una situación que se caía de maduro... Él nunca me dijo que iba a tratar de revertirlo. Los que vivimos un vestuario y vemos a los jugadores, los escuchamos, sabíamos que la situación era así".