DT marroquí Ouahbi confía en que Brahim Díaz genere un "caos organizado" contra Canadá

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Marruecos

El entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, confía en que el mediapunta Brahim Díaz sea protagonista en el ‌partido de octavos de ‌final del Mundial el sábado contra Canadá y ayude a generar un "caos organizado" al que sus rivales tengan que hacer frente.

Díaz fue una de las estrellas de la Copa Africana de Naciones de 2025, en la que terminó como máximo goleador del torneo con cinco tantos, pero hasta ahora no ​ha logrado marcar ⁠en este Mundial.

Ouahbi señaló, sin embargo, que Díaz desarrolla muchas ‌tareas durante los partidos, suele pasar desapercibido y ⁠es igual de importante para el ⁠equipo tanto en defensa como en ataque.

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"También está ayudando mucho en defensa", dijo el DT a periodistas el viernes en Houston.

"De ⁠los grandes jugadores siempre esperamos más, pero él ​no tiene por qué ser decisivo todos ‌los días. Está en un buen ‌momento y es uno de nuestros mejores jugadores. Está ⁠tranquilo, y yo también", agregó.

Ouahbi dijo que el delantero del Real Madrid es fundamental para la forma en que su equipo se organiza de cara a los partidos.

"Intentamos crear un ​caos organizado ‌mediante una mayor movilidad. Díaz tiene libertad para hacerlo. Ha jugado mucho desde la Copa Africana de Naciones, quizá no esté tan fresco como entonces", explicó. "Pero ya suma dos asistencias y esperamos que empiece ⁠a marcar goles".

Ouahbi se hizo cargo del equipo en marzo, pero contó que le resultó fácil poner en práctica su plan de juego, que se basa en las cualidades que comparten la mayoría de los jugadores marroquíes.

"Tienen calidad técnica y se manejan muy bien con el balón. Pero también saben correr durante mucho tiempo. ‌Teníamos que encontrar un plan de juego que se adaptara al tipo de jugadores que tenemos, por eso jugamos a tanta velocidad", añadió.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, dijo que Marruecos es favorito, pero Ouahbi sugirió que sería un encuentro reñido y ‌que, si su equipo no estuviera al 100%, podría suponer un desastre.

"Se trata de no mostrarnos indecisos en nuestro planteamiento, y si no ‌estamos a la ⁠altura, nos iremos a casa, independientemente de contra quién juguemos", afirmó.

"Soy una persona muy sincera y ​les he dicho a los jugadores que será el partido más difícil del Mundial hasta ahora. Rara vez me equivoco en esto".

Con información de Reuters