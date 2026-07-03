El PRO presentó su agenda legislativa: ¿Distensión o presión para LLA?

A través de su cuenta de X, el partido de Mauricio Macri informó que en julio el bloque del PRO "va a trabajar para que la Cámara de Diputados trate una agenda con reformas concretas"

El PRO enumeró los proyectos que están dispuestos a impulsar en una agenda legislativa, a la espera de una unidad de criterio con La Libertad Avanza (LLA). Con un jefe de Gabinete cercano, el partido de Mauricio Macri espera tener más influencia en las leyes que trate el Congreso, incidir en la reforma electoral y resucitar el proyecto de Ficha Limpia.

A través de su cuenta de X, el partido de Mauricio Macri informó que en julio el bloque del PRO "va a trabajar para que la Cámara de Diputados trate una agenda con reformas concretas", entre las que enumeraron Ficha Limpia, ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras, reforma del Código Penal, agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo, reforma del financiamiento de los partidos políticos, uso productivo de las tierras ociosas de las rutas nacionales, endurecimiento de las penas por vandalismo rural, fortalecimiento de las herramientas para combatir el grooming, inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles y prevención del suicidio adolescente.

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La agenda del PRO en el Senado

Por otra parte, el PRO informó que en el Senado va a trabajar por la actualización de la Ley de Salud Mental, defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada, agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento de Zona Fría.

"Además, impulsaremos la reforma electoral, la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales y el fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental. Porque el cambio también se construye desde el Congreso", sintetizó el mensaje publicado por el partido amarillo.

Los mensajes del PRO y su propuesta de agenda legislativa llegan, primero, tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete. El propio Macri había habilitado en público a sus diputados y senadores para que apoyaran una interpelación al exministro coordinador.

Por otro lado, es un guiño al nuevo jefe de Gabinete que proviene del partido amarillo. De hecho, es afiliado. "Es como tener a alguien con el que más fácil de hablar. Tiene limitaciones por parte de LLA, pero trabajamos mucho en el pasado con el y su gente", explicó a El Destape una voz de la bancada macrista.

Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei reunieron a los diputados y senadores oficialistas y anunciaron que la intención de la Casa Rosada es impulsar la reforma política, los cambios a la ley de régimen de Zona Fría, modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los cambios al sistema electoral fueron omitidos en la agenda que el PRO difundió. Hasta hace unos meses, el jefe de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, pedía cambios en el proyecto enviado por la Casa Rosada. Puntualmente, que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sean opcionales y que no apliquen a los frentes que van con lista única.

La otra diferencia con el listado del oficialismo es Ficha Limpia. El PRO batalló por la sanción del proyecto en las dos cámaras con la conformación anterior del Congreso, mientras que LLA mostró un interés medido. "Desde el oficialismo no nos dijeron nada. Es impulso nuestro", comentaron voces del partido amarillo cuando se les consultó sobre si había algún entendimiento para avanzar en comisiones con el tema.