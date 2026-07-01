Santilli y LLA reunieron a los aliados para reactivar la agenda en el Senado

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron un encuentro con los jefes de las bancadas aliadas a la Casa Rosada para reactivar la agenda del Senado, tras la ralentización de la actividad por la presencia de Manuel Adorni. La semana que viene está convocada para el 8 de julio una reunión de labor parlamentaria, aunque no se haría una sesión para ese día.

A la salida del Senado, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, señaló que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a labor parlamentaria para el 8,"así que nosotros vamos a trabajar sobre unos cambios que tenemos que hacer sobre el dictamen de tierras (en referencia a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para llegar con todas las modificaciones".

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"También vamos a trabajar sobre unos temas que están postergados, como Salud Mental, que ya está listo. Así como llamó el 8, se hará una semana después", afirmó la ex ministra a los medios presentes.

La reunión en el Senado se da en la misma jornada en la que, a la mañana, el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocaron a los bloques de senadores y diputados de LLA para arengarlos y marcarles cuál será la agenda del Congreso en estas semanas, previas al receso y en medio de la disputa del Mundial de Fútbol

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