Los Milei reúnen a su tropa en el Congreso para organizar la era post Adorni

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este miércoles a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA). Javier Milei participará de la reunión y hasta hablará. El encuentro no será televisado, pero se sabe que el objetivo será reactivar la agenda oficialista en el Congreso tras la salida de la jefatura de gabinete de Manuel Adorni, al que la Casa Rosada ordenó defender hasta su renuncia el sábado pasado.

Karina Milei citó a la tropa legislativa a las 9.30 en la Rosada, un día después de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. "Vamos todos para allá", comentó una voz que ocupa una banca en el Senado. Las fuentes consultadas por El Destape afirman que la jefa de la bancada de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, estará presente. Desde su entorno, lo desconocen.

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La ex ministra de seguridad fue la única que se despegó de la orden de defender a Adorni. El miércoles pasado, la secretaria General de la Presidencia había convocado a los senadores de LLA a la Rosada, un día antes de la sesión que el oficialismo tuvo que dejar caer porque el peronismo y el PRO iban a impulsar dos pedidos de interpelación al entonces ministro coordinador. Bullrich no participó de ese encuentro.

Desde el entorno de un senador especularon que la reunión buscará "reordenar las prioridades, los tiempos y las cuestiones políticas" después de lo de Adorni, un "caos" que "afectó fundamentalmente al Congreso". Otra fuente cercana a una banca del Senado explicó el nuevo canal de diálogo con la secretaria General de la Presidencia.

"Los proyectos los envía el Ejecutivo. Lo que nosotros pedimos es mayor coordinación recibirlos antes de que los presenten en mesa de entrada para poder trabajarlos mejor. Así que hicimos un grupo de Whatsapp, que es lo más práctico y rápido a la hora de hacer consultas", graficó.

La convocatoria de Karina Milei pospuso la reunión de labor parlamentaria que Bullrich pretendía convocar para esta tarde. "Primero la reunión de todos y después vemos cómo seguimos", comentaron fuentes de la bancada de LLA. En el Senado está pendiente el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Va a ayudar a desenredar una lógica destrabada", explicó una voz cercana a Bullrich, respecto a la llegada de Santilli y la salida de Adorni. La jefa de la bancada había despedido con desdén al ex jefe de gabinete y saludó con efusividad al nuevo ministro coordinador. "Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos", afirmó en su cuenta de X.

Fuentes de la bancada de LLA en el Senado señalaron que el comentario entre las filas mileistas de la Cámara Alta es la "valoración" de la "disposición al diálogo", "capacidad política y de negociación" de Santilli, por un lado, y por el otro, el "alivio por la salida" de Adorni.