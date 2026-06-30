Los gobernadores esperan que Santilli ahora tenga poder para destrabar fondos

Varios gobernadores expresaron su respaldo a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, cargo desde el que además absorberá el área de Interior. "Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos", dijo el salteño Gustavo Sáenz. "Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal", le recordó el chaqueño Leandro Zdero, otro de los mandatarios dialoguistas. Pero también los no dialoguistas, como el fueguino Gustavo Melella, se mostraron esperanzados en que el ascenso de Santilli "representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias". El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que le envió una nota para obtener respuesta sobre los billones de pesos que la provincia reclama a la Nación. En general, la expectativa de los gobernadores es que el cambio en la Casa Rosada se traduzca en una relación más fluida y, sobre todo, en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las provincias.

Santilli llega para recrear el espíritu dialoguista que tuvo, por ejemplo, la gestión de Guillermo Francos. Aunque más joven, Santilli tiene en común con Francos una ya extensa trayectoria política y una actitud abierta a recibir y dialogar con quienes se lo pidan. Pero ambos sufrieron el mismo problema: el filtro de Economía que no les permitía cumplir con las promesas que le hacían a los gobernadores. Resultaba entonces que los mandatarios cumplían con la aprobación en el Congreso de las propuestas que les pedía el Ejecutivo, pero luego no recibían su contrapartida. En los papeles, el jefe de Gabinete es quien maneja los recursos presupuestarios, por lo que la expectativa estaba puesta en que la situación cambie.