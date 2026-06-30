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Cambio de gabinete

Los gobernadores esperan que Santilli ahora tenga poder para destrabar fondos

Los gobernadores expresaron su respaldo a la designación de Santilli. Esperan que tenga más poder para cumplir con sus pedidos. Buenos Aires le envió una nota con su reclamo a la Nación.

30 de junio, 2026 | 00.05

Varios gobernadores expresaron su respaldo a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, cargo desde el que además absorberá el área de Interior. "Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos", dijo el salteño Gustavo Sáenz. "Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal", le recordó el chaqueño Leandro Zdero, otro de los mandatarios dialoguistas. Pero también los no dialoguistas, como el fueguino Gustavo Melella, se mostraron esperanzados en que el ascenso de Santilli "representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias". El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que le envió una nota para obtener respuesta sobre los billones de pesos que la provincia reclama a la Nación. En general, la expectativa de los gobernadores es que el cambio en la Casa Rosada se traduzca en una relación más fluida y, sobre todo, en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las provincias.

Santilli llega para recrear el espíritu dialoguista que tuvo, por ejemplo, la gestión de Guillermo Francos. Aunque más joven, Santilli tiene en común con Francos una ya extensa trayectoria política y una actitud abierta a recibir y dialogar con quienes se lo pidan. Pero ambos sufrieron el mismo problema: el filtro de Economía que no les permitía cumplir con las promesas que le hacían a los gobernadores. Resultaba entonces que los mandatarios cumplían con la aprobación en el Congreso de las propuestas que les pedía el Ejecutivo, pero luego no recibían su contrapartida. En los papeles, el jefe de Gabinete es quien maneja los recursos presupuestarios, por lo que la expectativa estaba puesta en que la situación cambie.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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