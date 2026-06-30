La dura interna de Santiago del Moro y Andrea del Boca.

Gran Hermano Generación Dorada sigue sumando capítulos más que polémicos. El formato sufrió modificaciones de todo tipo en la presente edición, razón por la cual viene siendo muy criticada por los especialistas en la materia. Uno de los ejes de discusión es Andrea del Boca y la forma en que, para mucho, es favorecida dentro del certamen. Otro de los puntos de enojo recae en Santiago del Moro y la forma en que lleva adelante la conducción, en ocasiones tomando un papel muy estelar. Y ahora esos mismos focos parecen haber entrado en conflicto.

Según comentó Guido Záffora en DDM, habría un creciente malestar por parte del presentador del histórico ciclo con la famosa artista, debido a ciertas actitudes que viene teniendo durante los últimos días y que habrían colmado su paciencia.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada.

La interna de Santiago del Moro y Andrea del Boca

Záffora empezó recordando que "la semana pasada (Andrea) no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”. A pesar de haber sido advertida, la actriz hizo caso omiso y empezó a comentar frente a todos sus compañeros que había hecho un acuerdo con Telefe: retornar a la casa más famosa del país a cambio de ser protagonista en una futura novela vertical.

"Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, contó el mencionado trabajador de prensa, asegurando que entre los pasillos de la redacción reverbera que "Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”.

Tras ello, Santiago Riva Roy opinó: "El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”. "Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano. La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información", concluyó Záffora.