Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 29 de junio 2026: el nuevo participante eliminado

Tras la última cena de nominados y el anuncio de los jugadores que lograron salir de la placa gracias al voto positivo del público, cinco participantes quedaron en riesgo de eliminación

La definición de una nueva gala de eliminación mantiene en vilo a los seguidores de Gran Hermano. Luego de una intensa cena de nominados, quedó conformada la placa definitiva y las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia sobre quién podría abandonar la casa este lunes 29 de junio de 2026.

Cómo quedó la placa final de Gran Hermano

La última cena de nominados en Gran Hermano Generación Dorada estuvo cargada de tensión. Durante la emisión, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los participantes que lograron salir de la placa gracias al voto positivo del público.

Con esos resultados, cinco jugadores quedaron en riesgo y deberán enfrentarse al voto negativo de la audiencia durante la gala de eliminación del lunes.

Los nominados son:

Emanuel Di Gioia

Steffy "Campanita" Pereira

Yisela "Yipio" Pintos

Nenu López

Matías Hanssen

Uno de ellos abandonará la casa más famosa del país y pondrá fin a su participación en el reality de Telefe.

Quién se iría de Gran Hermano, según las encuestas

Aunque el resultado oficial se conocerá durante la gala de este lunes, las encuestas realizadas en X comenzaron a anticipar un posible desenlace.

De acuerdo con los sondeos publicados por distintas cuentas dedicadas al seguimiento de Gran Hermano, Steffy "Campanita" Pereira aparece como la principal candidata a abandonar la competencia. La participante reúne el 38,8% de la intención de voto negativo, una diferencia considerable respecto del resto de los nominados.

Detrás de ella se ubican:

Yisela "Yipio" Pintos: 25,5%.

Nenu López: 20%.

En tanto, Emanuel Di Gioia y Matías Hanssen registran porcentajes más bajos, por lo que, de mantenerse esta tendencia, tendrían mayores posibilidades de continuar una semana más dentro de la casa.

Cabe aclarar que estas cifras corresponden a encuestas realizadas en redes sociales y no representan el resultado oficial de la votación de Telefe. Sin embargo, suelen funcionar como un indicador del clima entre los fanáticos del programa.

Una eliminación que puede cambiar el rumbo del reality

Mientras se espera el resultado oficial de la votación de Telefe, distintos sondeos publicados en redes sociales anticipan quién sería el concursante con mayores posibilidades de abandonar la competencia.

La nueva placa representa un momento clave para el desarrollo de Gran Hermano. A esta altura de la competencia, cada eliminación modifica el equilibrio entre alianzas, estrategias y liderazgos dentro de la casa.

Quienes lograron evitar la placa afrontarán los próximos días con mayor tranquilidad, mientras que los cinco nominados dependen exclusivamente del apoyo del público para seguir en carrera.

La expectativa también crece porque el voto negativo suele provocar resultados inesperados. En más de una oportunidad, jugadores que parecían contar con respaldo suficiente terminaron abandonando el programa por un cambio de tendencia en las últimas horas de la votación.

Por ese motivo, aunque las encuestas posicionan a Campanita como la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano, la decisión definitiva quedará en manos de los espectadores que participan de la votación oficial. La gala de este lunes 29 de junio será la encargada de confirmar si la tendencia se mantiene o si el reality vuelve a sorprender con un resultado inesperado.