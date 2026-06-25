Qué programa viene después de que termine Gran Hermano: Telefe lo confirmó

Telefe analizaría adelantar el final de Gran Hermano y cerrar la actual edición antes de lo previsto.

El futuro de Gran Hermano vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que surgieran versiones sobre cambios en la programación de Telefe. Aunque el reality continúa siendo uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina, recientes decisiones de la señal podrían modificar los planes previstos para esta edición.

Telefe evalúa adelantar el final de Gran Hermano

La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa Sálvese quien pueda, donde aseguró haber recibido datos provenientes de una autoridad de Telefe. Según explicó la conductora, el canal analiza adelantar el desenlace de Gran Hermano Generación Dorada, la edición actual conducida por Santiago del Moro. Inicialmente, la final estaba prevista para fines de agosto o principios de septiembre, pero el cronograma podría sufrir cambios importantes.

De acuerdo con la versión difundida por Latorre, la decisión ya estaría bastante avanzada y respondería principalmente a cuestiones vinculadas con los niveles de audiencia. “Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final, terminarlo en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity”, aseguró la panelista en su programa.

Masterchef Celebrity sería el reemplazo de Gran Hermano

La principal novedad es que Telefe apostaría nuevamente por uno de los formatos más exitosos de los últimos años. Según trascendió, Masterchef Celebrity sería el programa elegido para ocupar la franja horaria que dejaría vacante Gran Hermano.

El reality gastronómico tuvo un desempeño destacado en sus anteriores temporadas, alcanzando cifras de audiencia superiores a las registradas actualmente por el ciclo de convivencia.

Si bien Gran Hermano continúa liderando el rating de la televisión abierta argentina, en varias emisiones recientes no logró superar los 10 puntos. Ese rendimiento, aunque competitivo dentro del mercado actual, estaría por debajo de las expectativas de las nuevas autoridades del canal.

Por ese motivo, la señal habría comenzado a evaluar una reorganización de su programación para reforzar el prime time con una propuesta que ya demostró una fuerte capacidad de convocatoria.

Los cambios que no lograron mejorar el interés del público

Durante los últimos meses, la producción de Gran Hermano implementó diferentes modificaciones para intentar sostener el interés de la audiencia. Nuevas dinámicas, ingresos especiales y ajustes en el formato buscaron renovar el contenido de la casa más famosa del país.

Sin embargo, esas estrategias no habrían generado el impacto esperado. Según la información difundida en programas de espectáculos, los responsables de la señal consideran que el ciclo atraviesa una etapa de desgaste natural luego de varias temporadas consecutivas. En ese contexto, la posibilidad de acelerar el cierre de esta edición comenzó a tomar fuerza dentro de Telefe.

Los cambios implementados en la dinámica del juego no habrían logrado mejorar los niveles de audiencia esperados.

El cambio de voz de El Big que sorprendió a los participantes

Mientras crecen las versiones sobre el futuro del reality, otro hecho llamó la atención de los seguidores del programa en los últimos días: el cambio temporal en la voz de “El Big”. Los participantes advirtieron rápidamente que quien les daba indicaciones no era la voz habitual del dueño de la casa. Ante la repercusión que generó la situación, Santiago del Moro aclaró lo sucedido durante una transmisión en vivo.

“Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big (Rodolfo Valss), está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”, explicó el conductor.

La producción recurrió temporalmente al locutor que participó en la versión chilena del reality mientras Rodolfo Valss se recupera. De esta manera, Telefe buscó evitar especulaciones y brindar tranquilidad a los seguidores de Gran Hermano, en medio de una etapa marcada por cambios y definiciones sobre el futuro del programa.