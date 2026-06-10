Chau Robertito: Telefe ya decidió quién será la nueva conductora de La Noche de los Ex

Telefe decidió quién será el nuevo reemplazo de Robertito Funes en La Noche de los Ex y Cortá por Lozano.

El periodista Roberto Funes Ugarte viajará próximamente al exterior por la llegada del Mundial 2026. En ese sentido, estará fuera de su rol como conductor en La Noche de los Ex en Gran Hermano (Telefe). Ahora, se filtró que su reemplazo será Sol Pérez. Asimismo la modelo también tomará su lugar en Cortá por Lozano.

Luego de esta revelación, Robertito rápidamente declaró en SQP: “La semana pasada pregunté quién sería el reemplazo. Tengo cero incidencia, me preguntaron qué me parecía y yo quería que sea una dupla del programa, como Gustavo Conti con Romina Uhrig".

Asimismo también afirmó que no se le hubiera ocurrido que Sol Pérez sería la protagonista de su reemplazo: "No la tuve en el radar, no se me ocurrió". Además agregó: “Sol me parece fantástica, hicimos el móvil en los Martín Fierro, pero no se me ocurrió. Cuando me lo confirmaron, le dije que estaba buenísimo y me parecía una buena idea”.

Robertito Funes además reveló que el reemplazo de Sol Pérez será únicamente por dos días, ya que durante el resto de su ausencia el programa no saldrá al aire en su horario habitual debido a las transmisiones del Mundial. También contó que apenas se enteró de la situación le envió un mensaje a su compañero y explicó por qué no pensó en Gastón Trezeguet para ocupar el lugar.

La reacción de Gastón Trezeguet ante la decisión de Telefe

El conductor Gastón Trezeguet aseguró que está contento con la elección del canal y que la modelo merecía ocupar ese puesto. En ese sentido explicó: “Cero indignación y cero problema. Obviamente, me encantaría hacer unos días de reemplazo, está bueno que te tengan en cuenta”. Por otro lado, también aclaró: “No me parece mal que nadie lo haga, pero me gustaría que La Noche de los Ex o Gran Hermano lo pueda hacer bien. No llega a estar Sol y ponen a otro, ahí sí tiró las puertas de todos lados”.

