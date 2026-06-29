El Kremlin dice que su postura sobre acuerdo de paz en Ucrania sigue igual desde 2024

El presidente ruso, Vladímir Putin, concede una entrevista al periodista Pavel Zarubin en Moscú, Rusia

​El Kremlin dijo el lunes que Rusia no ha cambiado su postura respecto a ‌las condiciones necesarias ‌para un acuerdo de paz en Ucrania desde que el presidente Vladímir Putin declarara en 2024 que las fuerzas de Kiev debían retirarse de las cuatro regiones que Moscú considera suyas y renunciar públicamente a sus planes de ​adherirse a la ⁠OTAN.

Putin dijo en una entrevista televisiva el ‌fin de semana que Rusia seguiría ⁠adelante con su objetivo militar ⁠de controlar plenamente las cuatro regiones, rechazando lo que, según él, era una nueva propuesta de ⁠Ucrania para frenar las hostilidades en una ​guerra que ya dura más ‌de cuatro años.

Putin señaló en ‌la misma entrevista que Ucrania había propuesto ⁠un cese mutuo de los ataques de largo alcance y que los combates deberían limitarse a las cuatro regiones —Donetsk, Lugansk, Jersón y ​Zaporiyia— que ‌Rusia ha reivindicado como suyas, algo que Kiev rechaza por considerarlo una apropiación ilegal de territorio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La oficina del presidente ucraniano Volodímir Zelenski no respondió de inmediato ⁠a una solicitud, enviada a última hora de la noche en Ucrania, para que comentara las declaraciones de Putin.

"Nuestra postura es bien conocida. De hecho, nuestra postura no ha cambiado. La expuso hace dos años nuestro jefe de Estado en un ‌discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La conoce bien el régimen de Kiev, la conocen bien los negociadores estadounidenses y es totalmente coherente", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, ‌Dmitri Peskov.

Peskov también dijo el lunes que Putin y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, habían hablado sobre la ‌guerra en ⁠Ucrania en una reunión celebrada el fin de semana, antes de que ​Lukashenko volara a China para mantener conversaciones.

Con información de Reuters