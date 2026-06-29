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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 29 de junio

Precios actualizados de nafta y gasoil en CABA y PBA para hoy lunes 29 de junio. Conocé los valores de YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY.

29 de junio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy lunes 29 de junio se mantienen actualizados. A continuación, el detalle de los valores promedio por empresa y producto.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2262.00
  • Gasoil: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $720.81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2115.00
  • Nafta Premium: $2413.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2489.00
  • GNC: $644.50

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2446.00
  • GNC: $569.00

Otras estaciones

Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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