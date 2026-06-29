A menos de 24 horas de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político del gobierno dio un giro con la asignación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei le tome la jura el martes al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. En tanto, el mandatario viajó a un encuentro internacional en medio de las tensiones con los países vecinos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno se prepara para la asunción de Santilli y Milei promete más reformas
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Hace 1 hora
Milei reemplaza a Adorni con Santilli y quiere acelerar la aprobación de sus reformas
Santilli asumirá este martes y se fusionarán el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Milei lo comparó con Guillermo Francos y destacó que tiene "músculo político". El PRO, con Macri a la cabeza, salió en pleno a festejar.
La agónica caída política de Manuel Adorni finalmente se concretó el sábado y Javier Milei anunció que su reemplazo será el actual ministro del Interior, Diego Santilli. Este lunes, su equipo se reunirá con el de Adorni en la Casa Rosada para organizar la transición y, el martes, asumirá el nuevo cargo a las 16. Seguirá cumpliendo sus funciones de ministro y sumará las de la Jefatura de Gabinete. Según explicó el propio presidente, "gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y eso requiere de músculo político".
Hace 2 horas
El Congreso retoma su agenda, después del "fin" de Adorni
El ex mimado de Karina Milei ya no es más jefe de Gabinete. La semana que lo iba a condenar. Cómo seguirá la actividad en las dos cámaras ahora que la remoción de Adorni salió de la agenda.
Las Cámaras alta y baja resetean su agenda, con la actividad planchada por el desarrollo del Mundial de fútbol.
Desde marzo, La Libertad Avanza (LLA) destinó su mayoría parlamentaria en el Congreso para bloquear cualquier intento de la oposición de citar o pedirle explicaciones a Manuel Adorni, que renunció como jefe de Gabinete el último sábado, tras haberle mentido al Parlamento y no haber podido probar la legalidad de su presunto crecimiento patrimonial. Mientras que el ex protegido de Karina Milei fue víctima de su propio latiguillo, "fin", las Cámaras alta y baja resetean su agenda, con la actividad planchada por el desarrollo del Mundial de fútbol.
Hace 3 horas
Bullrich aseguró que la salida de Adorni dará "un nuevo aire" para el Gobierno
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A menos de 24 horas de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político se mantiene en tensión. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei anuncie este domingo al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. Sin embargo, la transición no será inmediata: la toma de posesión oficial está prevista recién para este lunes. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 4 horas
Milei asiste a la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay
El Jefe de Estado viajará a Asunción tras recibir a Flavio Bolsonaro en Buenos Aires, en una agenda marcada por los cambios de Gabinete tras la renuncia de Adorni.
El presidente Javier Milei participará de la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, este lunes y martes, en medio de fuertes tensiones políticas con Brasil y de una agenda local dominada por la renuncia de Manuel Adorni y la designación de su reemplazante.
Hace 8 horas
Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial
Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.
Hace 8 horas
La otra cara de la informalidad: cada vez más mujeres se inventan su propio trabajo
El récord de informalidad esconde un fenómeno menos visible: el avance del cuentapropismo femenino como estrategia para compensar la caída de ingresos de los hogares y la falta de empleo de calidad, en una economía que profundiza la precarización como "norma".
Hace 12 horas
Macri celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete
El expresidente de la Nación celebró la designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete y aseguró que es un paso para "recuperar un poco la tranquilidad que el país necesita".
Macri celebró la designación de Santilli: "Recuperar un poco de la tranquilidad".
Hace 12 horas
Del PRO al corazón del gobierno de Milei: el recorrido político del nuevo jefe de Gabinete
Con su principal trayectoria en el PRO de Mauricio Macri, el ahora ministro de Interior saliente, Diego Santilli, se acercó en los últimos tiempos a La Libertad Avanza y luego se sumó al gobierno de Javier Milei.
En noviembre de 2025, arribó al Ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán
Hace 12 horas
El Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete
Lo anunció Milei tras reunirse con su hasta ahora ministro del Interior en OIivos. Santilli jurará este martes como jefe de Gabinete, después de la renuncia de Manuel Adorni. Ambos tendrán una reunión este lunes para organizar la transición.
Hace 14 horas
La venta de autopartes se desplomó 9% en el primer cuatrimestre
Así lo advirtió el informe mensual de AFAC, en el marco de la crisis generalizada de la producción de autos
Hace 14 horas
El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato
La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.
Hace 17 horas
Una de las curtiembres más importantes del país evalúa despidos masivos y suspensiones
A la posibilidad de concretarse 100 despidos se suma la preocupación por 200 suspensiones con recorte salarial. La empresa apunta al momento económico y los cambios de regulación del gobierno de Milei.
Temor por 100 despidos en una curtiembre.
Hace 17 horas
Cerró una emblemática tienda de abrigos de Recoleta
Después de 36 años baja la persiana la histórica casa de indumentaria de Recoleta. Los motivos que llevaron al fin del icónico local.
Cerró una icónica tienda de abrigos.
00:05 | 28/06/2026
La traición del capital a Milei
El plan económico liberal-libertario entregó beneficios, estabilidad tributaria, apertura importadora y condiciones excepcionales para el capital, pero la formación bruta de capital fijo acumula cuatro trimestres de caída y la inversión extranjera directa se hundió 73% en 2025. La Argentina de Milei no recibe una lluvia de inversiones, sino la confirmación de que sin mercado interno y proyecto de desarrollo no hay inversión privada sostenida.
El modelo de Milei acumula cuatro caídas trimestrales consecutivas de la inversión. Imagen: ChatGPT