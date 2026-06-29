El gobierno se prepara para la asunción de Santilli y Milei promete más reformas

A menos de 24 horas de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político del gobierno dio un giro con la asignación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei le tome la jura el martes al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. En tanto, el mandatario viajó a un encuentro internacional en medio de las tensiones con los países vecinos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.