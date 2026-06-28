A menos de 24 horas de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político se mantiene en tensión. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei anuncie este domingo al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. Sin embargo, la transición no será inmediata: la toma de posesión oficial está prevista recién para este lunes. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se prepara para designar al reemplazo de Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
La dura despedida de Bullrich a Adorni: "La confianza y la ética"
Sin mencionarlo, la jefa del bloque de senadores oficialistas publicó un menaje dirigido al ex jefe de gabinete, minutos después de que este renunciara.
La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un mensaje en su cuenta de X minutos después de la renuncia de Manuel Adorni. Lejos de conmoverse, la ex ministra de seguridad le propinó un tiro por elevación al ex jefe de gabinete y expresó su alineamiento con el presidente Javier Milei.
Hace 2 horas
Renunció Manuel Adorni: la carta de agradecimiento a Milei
Su salida se conoce mientras crecía la presión de partidos aliados y opositores para que sea echado. Hace tres meses que es investigado por cómo incrementó su patrimonio desde que se convirtió en funcionario de Javier Milei.
Adorni oficializó su renuncia como jefe de Gabinete.
Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras meses de quedar en el centro de la escena por la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario era investigado desde marzo por la Justicia Federal debido a presuntas inconsistencias en la evolución de su patrimonio y por las explicaciones que brindó públicamente para justificarlo, cuestionamientos que derivaron en pedidos de interpelación y mociones de censura impulsadas por gran parte de la oposición en el Congreso.
Hace 3 horas
La traición del capital a Milei
El plan económico liberal-libertario entregó beneficios, estabilidad tributaria, apertura importadora y condiciones excepcionales para el capital, pero la formación bruta de capital fijo acumula cuatro trimestres de caída y la inversión extranjera directa se hundió 73% en 2025. La Argentina de Milei no recibe una lluvia de inversiones, sino la confirmación de que sin mercado interno y proyecto de desarrollo no hay inversión privada sostenida.
El modelo de Milei acumula cuatro caídas trimestrales consecutivas de la inversión. Imagen: ChatGPT
El gobierno de Milei sirve, al menos, para dejar en evidencia, para quien quiera verlo, que varios postulados de la corriente económica conservadora, dominante en el debate público, no se verifican en la realidad. Uno de ellos, reiterado hasta el cansancio, dice que los empresarios invertirán en el país si se les ofrece apertura comercial y financiera, beneficios impositivos, desregulación económica, flexibilidad laboral y un marco legal hiperfavorable. O sea, una política pro mercado tendrá como respuesta un crecimiento espectacular de la inversión del sector privado.
Hace 10 horas
El secreto militar detrás de la anexión del mar argentino por parte de los Estados Unidos
¿Qué esconde la Carta de Intención firmada entre la Armada argentina y el Comando Sur? La administración Milei entrega la soberanía del país por mar y por tierra. Las implicancias de la Pax Sílica de Donald Trump y la amenaza de una vigilancia masiva.
Hace 10 horas
Mi enemigo es mi salvación, Milei y el peronismo en una carrera contra el tiempo
El presidente entregó a Adorni tarde porque los números muestran que ya no puede perder más votantes. El ataque de La Cámpora a Kicillof y los dirigentes que sí visitan a Cristina. Peronismo unido, el único escenario donde Milei pierde mal.
Hace 10 horas
Fragmentación política e insatisfacción democrática en 2026
La creciente dispersión del sistema político, las internas opositoras y la crisis de representación alimentan la insatisfacción democrática mientras el gobierno avanza con su agenda estructural.
Hace 18 horas
Según el Financial Times, Milei planea lanzar "pasaportes dorados" para pagar deuda
Cuánto pediría la gestión mileista para ciudadanía por inversión. Los ejemplos que fracasaron en el mundo.
Hace 19 horas
El negocio del odio
La Fundación Faro destinó cerca de un millón de dólares en un año a campañas contra las mujeres, las políticas de género y los migrantes. El ascenso de Adrián Ravier desde la "batalla cultural" al Gobierno y las razones detrás de la decisión oficial de mantener en reserva la identidad de los donantes.
Hace 21 horas
Los despidieron por WhatsApp: cerró una histórica fábrica de baterías en Gualeguaychú
La fabricante de baterías Union Bat bajó la persiana de su planta y despidió a más de 100 trabajadores.
Union Bat tenía 30 años en el negocio de venta de baterías.
09:31 | 27/06/2026
La despedida de Karina Milei a Adorni: "Acompañamos tu decisión"
La secretaria General de la Presidencia agradeció a través de su cuenta de X al cuestionado ex jefe de gabinete, que presentó la renuncia.
06:00 | 27/06/2026
Fin para Adorni: el gobierno busca oxígeno tras una larga crisis de gabinete
En medio de una complicada situación judicial, el ex vocero deja su cargo tras una fuerte presión política y mediática.
Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete de Javier Milei.
00:05 | 27/06/2026
Modelo libertario: mientras cae el consumo local, las compras al exterior baten récords
Las compras vía courier alcanzaron niveles históricos. Sin embargo, a la par que avanzan los negocios ligados al consumo internacional, el mercado interno y la producción local agravan su crisis.
19:11 | 26/06/2026
Últimas horas de Adorni como Jefe de Gabinete
El funcionario optó por comunicar su renuncia con una carta en las redes sociales. Reemplazo y trastienda de una decisión que Milei evitó tomar.
18:21 | 26/06/2026
Milei quiere que Estados Unidos ataque a Cuba: "Entrar caminando"
En una entrevista, el presidente argentino ratificó su alineamiento con su par estadounidense Donald Trump y anheló una intervención en la isla como la que se hizo en Venezuela.
15:03 | 26/06/2026
El Día de las Pymes sin nada que celebrar: crisis productiva y cierre de empresas
Pequeñas y medianas empresas llegan a un nuevo Día Internacional de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas atravesadas por un escenario de caída del consumo, retroceso de la producción y creciente preocupación por la continuidad de miles de firmas en todo el país.