Milei se prepara para designar al reemplazo de Adorni

A menos de 24 horas de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político se mantiene en tensión. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei anuncie este domingo al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. Sin embargo, la transición no será inmediata: la toma de posesión oficial está prevista recién para este lunes. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.