Trabajadores del Conicet Catamarca marcharán contra el ajuste y los despidos de Milei

Los científicos, becarios y trabajadores del CONICET Catamarca realizarán este miércoles una protesta en la sede del organismo, en el marco de una jornada nacional convocada bajo la consigna "Me pongo la camiseta para defender a la Argentina". Tras el despido de 374 becarios por decisión del gobierno de Javier Milei, la actividad busca visibilizar el reclamo por el financiamiento del sistema científico y tecnológico.

La convocatoria forma parte de una serie de manifestaciones que se desarrollarán en distintos puntos del país. A nivel nacional, la principal concentración fue convocada en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en diversas provincias se anunciaron actividades simultáneas.

En un contexto donde el propio Gobierno nacional reconoce y celebra un ajuste de al menos el 40% en el área desde que comenzó su gestión, los trabajadores reclaman por el incremento del presupuesto destinado al sistema científico, mejoras salariales para investigadores, técnicos, personal de apoyo y becarios, la prórroga para alrededor de 400 becarios posdoctorales del CONICET cuyos contratos finalizaron en julio y la cobertura de cargos pendientes en distintos organismos.

Como parte de la campaña, los convocantes difundieron un informe gráfico sobre la evolución del financiamiento de los organismos que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Según esos datos, entre 2023 y 2026 el presupuesto real del sistema registra una caída acumulada del 45,7%.

Desde los sectores convocantes sostienen que la reducción de recursos afecta el desarrollo de proyectos de investigación, la incorporación de recursos humanos y el funcionamiento de instituciones científicas. Asimismo, afirman que el ajuste provocó la pérdida de aproximadamente 6.400 puestos de trabajo en el sistema científico-tecnológico argentino.

Científicos del CONICET ya perdieron más del 40% del salario real desde la llegada de Milei

Los sueldos de los investigadores del Conicet acumularon una caída real del 40,4% desde la asunción del presidente Milei, según un informe reciente. El estudio también advirtió que los docentes investigadores de universidades nacionales y el personal no docente registraron una pérdida de sueldo del 34,2%, mientras que los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) sufrieron un deterioro del 32,1%.

A dos años y cinco meses del inicio de la gestión libertaria, el informe reportó un fuerte retroceso del poder adquisitivo en todo el sistema científico y universitario. El estudio, a cargo del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, pudo poner en números esta cuestión: en el caso del CONICET, los sueldos volvieron a quedar por debajo de la inflación en abril al recibir apenas un aumento nominal del 1,7% mientras que el Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó un 2,6%.

La consecuencia es una caída sostenida del salario real de investigadores de carrera y becarios, que ya perforó el umbral del 40% respecto de noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno. Según los autores del trabajo, todos los meses registraron pérdidas, con la única excepción de mayo de 2024.

El deterioro también golpea con fuerza a las universidades nacionales. Desde noviembre de 2023, los precios acumularon un aumento del 293,4%, mientras que los salarios de docentes, investigadores y no docentes crecieron apenas 165,4%. Para recuperar el mismo poder de compra que tenían al comienzo del período, esos ingresos deberían subir un 52,1%.

El informe advirtió que esta brecha refleja el desfasaje entre la evolución de la inflación y las actualizaciones salariales otorgadas por el Gobierno nacional. En términos concretos, los aumentos quedaron sistemáticamente por debajo del costo de vida, lo que provocó una pérdida acumulada que afecta a miles de trabajadores del sistema científico y educativo.