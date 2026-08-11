Ni deportivas ni chunky: las zapatillas blancas que hacen ver cualquier look más elegante después de los 50.

Las tendencias cambian temporada tras temporada, pero hay prendas y accesorios que siempre encuentran la forma de volver. Este año, las protagonistas son las zapatillas blancas minimalistas, un modelo que cada vez gana más espacio en el guardarropa de las mujeres mayores de 50 porque reúne tres cualidades difíciles de encontrar en un mismo calzado: comodidad, elegancia y versatilidad. Lejos de los diseños deportivos o de las zapatillas chunky con plataformas exageradas, la moda apuesta por líneas simples y atemporales.

La clave de esta tendencia está en que no busca llamar la atención, sino elevar cualquier conjunto con un detalle sutil. Unas zapatillas blancas bien elegidas pueden modernizar prendas clásicas, aportar frescura al look y adaptarse tanto a una salida informal como a una reunión o un almuerzo. Por eso se convirtieron en una de las opciones más elegidas para el día a día.

Las favoritas de la temporada son las de diseño limpio, confeccionadas en cuero o simil cuero, con suela fina o apenas elevada y pocos detalles visibles. La ausencia de logos grandes, plataformas exageradas o combinaciones de colores llamativas hace que resulten mucho más fáciles de combinar y, sobre todo, mucho más elegantes.

A diferencia de las zapatillas deportivas tradicionales, estas tienen una silueta más refinada que acompaña el pie sin sumar volumen. El resultado es un look equilibrado, actual y con un toque sofisticado que funciona especialmente bien con prendas de corte clásico.

Con qué prendas quedan mejor

Uno de los mayores aciertos de este tipo de zapatillas es que combinan con casi todo. Algunas de las mezclas que más se ven esta temporada incluyen:

jeans rectos o wide leg con camisa blanca;

pantalón sastrero y blazer;

vestidos midi estampados;

polleras plisadas;

conjuntos de lino;

pantalones de vestir con remera básica.

Esa capacidad de adaptarse a estilos muy diferentes las convierte en una inversión inteligente, porque permiten crear looks relajados sin resignar elegancia.

Ni deportivas ni chunky: las zapatillas blancas que hacen ver cualquier look más elegante después de los 50.

Los estilistas insisten en un punto: unas zapatillas blancas solo se ven realmente elegantes si están impecables. Mantenerlas limpias, sin manchas y con la suela en buen estado hace una diferencia enorme. De hecho, un modelo sencillo y bien cuidado suele verse mucho más sofisticado que uno llamativo pero desgastado. También conviene elegir materiales de buena calidad y diseños sin demasiadas aplicaciones, ya que las líneas simples resisten mucho mejor el paso de las temporadas.