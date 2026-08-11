Kathy Kaehler, entrenadora personal de Julia Roberts, sobre su ejercicio favorito: "Es excelente para las piernas, glúteos y abdomen, y además ayuda a mantener la piel firme".

La entrenadora de Julia Roberts reveló cuál es la actividad física que la actriz de 58 años practica a diario para cuidar tanto a su cuerpo como a su mente. Un gran beneficio de este ejercicio es que ayuda a tonificar las piernas, los glúteos y el abdomen. Según explicó su entrenadora personal, Kathy Kaehler, este ejercicio forma parte de la rutina que la actriz mantiene para mantenerse activa y fortalecer diferentes grupos musculares.

Se trata del step aeróbico, una actividad cardiovascular que consiste en subir y bajar de una plataforma al ritmo de la música, explicó la experta en diálogo con la revista Elle. "Julia disfruta del step porque le permite entrenar intensamente sin aburrirse. Es excelente para las piernas, glúteos y abdomen, y además ayuda a mantener la piel firme", aseguró.

La entrenadora trabajó durante años con la protagonista de Pretty Woman y también estuvo a cargo del entrenamiento de otras reconocidas figuras de Hollywood, como Michelle Pfeiffer y Kim Kardashian. A través de sus recomendaciones, se conocieron algunos de los ejercicios que Roberts incorporó a su rutina para mantenerse en forma.

El ejercicio que practica Julia Roberts para tonificar el cuerpo

El step aeróbico combina el trabajo cardiovascular con movimientos que involucran especialmente la zona inferior del cuerpo. Al subir y bajar de una plataforma de manera repetida, se activan principalmente las piernas y los glúteos, aunque también intervienen otros grupos musculares. Además, la actividad puede complementarse con ejercicios de fuerza funcional, como planchas, abdominales y sentadillas, para trabajar diferentes zonas del cuerpo.

Según reveló Kaehler, Julia Roberts realiza sesiones de entre 20 y 40 minutos aproximadamente tres veces por semana. De esta manera, el entrenamiento puede adaptarse a diferentes niveles de condición física y aumentar progresivamente su duración e intensidad.

Cuáles son los beneficios del step aeróbico

Además de ayudar a fortalecer las piernas, los glúteos y el abdomen, el step es una actividad cardiovascular que puede contribuir a quemar calorías y mejorar la coordinación. La entrenadora deportiva Kathy Smith también destaca que este tipo de ejercicio permite trabajar especialmente los músculos de la parte inferior del cuerpo. Al tratarse de una actividad que combina movimiento y ritmo, también puede convertirse en una alternativa entretenida para quienes buscan incorporar más actividad física a su rutina.

Otro de los beneficios que se le atribuyen al step es su posible contribución a mejorar la apariencia de la celulitis. Al trabajar de manera constante los músculos de las piernas y los glúteos, el ejercicio favorece la circulación sanguínea y puede contribuir a reducir la grasa corporal, aunque los resultados dependen de cada persona y de diferentes factores. Por este motivo, aunque el ejercicio puede ser una herramienta útil para fortalecer el cuerpo y mejorar la circulación, lo recomendable es analizar cada caso particular con un profesional de la salud o del deporte.

Cómo empezar a hacer step

Una de las ventajas del step aeróbico es que puede adaptarse a diferentes niveles de condición física. Para quienes recién comienzan, se recomienda realizar sesiones cortas de aproximadamente 20 minutos unas tres veces por semana y aumentar progresivamente tanto la duración como la intensidad. También es importante prestar atención a la postura y a la manera en la que se realizan los movimientos. Una técnica adecuada permite reducir el riesgo de lesiones y aprovechar mejor cada ejercicio.

El entrenamiento puede complementarse con una alimentación equilibrada y una correcta hidratación, dos factores fundamentales para acompañar cualquier rutina de actividad física. Pero, más allá de los resultados físicos, la propia entrenadora de Julia Roberts destacó que existe otro aspecto importante detrás de la constancia de la actriz: "Julia no se ejercita por estética, sino porque le hace sentir bien, y eso se refleja en su cuerpo y actitud"