Talibanes han impedido que unas 2,4 millones de niñas afganas asistan al colegio desde 2021: Unesco

FOTO DE ARCHIVO: Alumnas de una escuela primaria salen del colegio tras una clase en Kabul, Afganistán

​Los talibanes han impedido que unas 2,4 millones de niñas afganas accedan a la educación secundaria ‌desde que recuperaron ‌el poder en Afganistán en 2021, informó el martes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los talibanes se preparan para conmemorar esta semana el quinto aniversario de su regreso al poder, mientras algunos países estrechan ​sus lazos con ⁠el Gobierno a pesar de la creciente preocupación ‌de las organizaciones de defensa de los ⁠derechos humanos.

Afganistán es el único ⁠país en el que se prohíbe formalmente a las niñas y mujeres acceder a la educación secundaria y ⁠superior, señaló la Unesco en su comunicado. ​Esto "arriesga condenar a Afganistán a décadas ‌de potencial perdido, pobreza cada ‌vez mayor y daños irreversibles", afirmó la agencia.

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La ⁠Unesco estima que la prohibición de la educación secundaria y superior para las mujeres podría provocar que 600.000 afganas abandonen el mercado laboral para ​2066, generar ‌pérdidas acumuladas de ingresos por valor de 9.600 millones de dólares y aumentar el riesgo de matrimonios precoces.

El Ministerio de Educación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuando ⁠los talibanes volvieron al poder en 2021, en medio de la retirada de Estados Unidos y sus aliados, aseguraron en repetidas ocasiones a la comunidad internacional que las mujeres seguirían teniendo libertad para ir al colegio y estudiar.

A pesar de esas promesas, en marzo de ‌2022 se cerraron los centros de enseñanza secundaria para las niñas, a lo que siguió, en diciembre de 2022, la prohibición de que las mujeres estudiaran en la universidad. Los talibanes calificaron ambas prohibiciones de temporales, ‌pero siguen vigentes.

Las restricciones de los talibanes también limitan el acceso de las mujeres al empleo y su ‌libertad de movimiento. ⁠Los talibanes sostienen que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su ​interpretación de la ley islámica y la cultura afgana.

Con información de Reuters