Cuánto gana un chofer de colectivo en agosto 2026: el salario que cobra

Paritaria choferes de la UTA en agosto

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobran en agosto de 2026 con una nueva escala salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento, ya homologado por la Secretaría de Trabajo, establece incrementos escalonados para julio, agosto y septiembre, además de actualizaciones en viáticos y sumas extraordinarias. Con la nueva grilla, el ingreso inicial de un conductor sin antigüedad supera los $2,2 millones brutos durante agosto.

Salarios de choferes de colectivo en agosto

Cuánto gana un chofer de colectivo en agosto de 2026

De acuerdo con la escala vigente para agosto, un chofer recién ingresado percibe un salario total bruto de $2.240.990.

La liquidación está compuesta por distintos conceptos:

Sueldo básico de convenio: $1.190.662,90.

$1.190.662,90. Básico conformado: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Premio por asistencia: $335.398.

$335.398. Adicional por atención SUBE: $150.929,10.

$150.929,10. Viáticos: $504.000, considerando 24 jornadas a $21.000 diarios.

$504.000, considerando 24 jornadas a $21.000 diarios. Suma no remunerativa extraordinaria: $60.000.

A esos montos pueden sumarse otros conceptos según la antigüedad, horas extras y condiciones particulares de cada trabajador.

Cuánto cobra un chofer según la antigüedad

La escala también contempla un adicional de $25.154,85 por cada año de antigüedad.

Así, el ingreso aumenta a medida que el trabajador acumula años dentro de la actividad:

Chofer ingresante: $2.240.990 .

. Con 13 años de antigüedad: $2.568.003,05 .

. Con 30 años de antigüedad: $2.995.635,50.

Los importes corresponden a remuneraciones brutas y pueden variar según otros adicionales previstos en el convenio colectivo.

Cuánto vale la hora de un chofer de colectivo

La nueva grilla salarial también actualizó el valor de las horas trabajadas:

Hora simple: $8.734,32.

$8.734,32. Hora al 50%: $13.101,48.

$13.101,48. Hora al 100%: $17.468,65.

Estos valores sirven como referencia para calcular horas extras y otras extensiones de jornada contempladas en el convenio.

Cómo aumenta el salario durante el trimestre

El acuerdo paritario contempla un esquema de incrementos para el período julio-septiembre.

El básico conformado evoluciona de la siguiente manera:

Julio: $1.645.721,35.

$1.645.721,35. Agosto: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Septiembre: $1.707.175,88.

En paralelo, los viáticos aumentaron a $21.000 por jornada efectivamente trabajada en agosto y subirán nuevamente a $22.000 en septiembre.

Cuánto cobra un chofer de colectivo

Qué pasa con la suma extraordinaria

El acuerdo también contempla una suma no remunerativa extraordinaria. Según la grilla salarial difundida por la UTA, durante agosto se abona una primera cuota de $60.000, dentro de un esquema de pagos que continuará en los meses siguientes. Ese importe se suma al resto de los conceptos que integran la liquidación mensual del personal de conducción.

Habrá una nueva revisión paritaria

La UTA y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse durante septiembre para analizar la evolución de la inflación, los costos del transporte y la situación económica del sector. En esa instancia se evaluará si corresponde avanzar con una nueva actualización salarial para los últimos meses de 2026.

Con la escala vigente, un chofer de colectivo ingresante del AMBA cobra alrededor de $2,24 millones brutos en agosto, mientras que quienes cuentan con mayor antigüedad pueden acercarse o incluso superar los $3 millones mensuales.