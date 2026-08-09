Un fragmento de basura espacial impactó de manera accidental contra la superficie de la Luna y fue captado por la misión lunar surcoreana Danuri, que logró fotografiar el lugar donde colisionó la etapa superior del Falcon 9 de SpaceX. Se trata de un cohete de dos etapas que orbitó la Tierra tras completar su misión en 2025.

Según informó el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI), el Danuri inició las observaciones unos 30 minutos antes del impacto y realizó varias maniobras orbitales para sobrevalorar la zona, obteniendo imágenes del lugar.

Los primeros registros muestran cambios en el terreno y rastros del material expulsado tras la colisión, lo que aporta nuevos conocimientos para que los científicos puedan analizar con gran precisión los efectos del choque.

Las imágenes captadas se estudiarán conjuntamente con las que obtenga la Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA en el marco de una colaboración científica internacional para analizar el nuevo cráter y la evolución de la nube de material eyectado.

¿Cómo fue el impacto del cohete de SpaceX contra la Luna?

El choque tuvo lugar durante la madrugada del 5 de agosto de 2026, cerca de los cráteres Einstein y Bell, en el hemisferio visible de la Luna. Aunque el impacto no suponía ningún peligro para la Tierra, el evento despertó un enorme interés entre astrónomos profesionales y aficionados de todo el mundo, que intentaron observar sus efectos en tiempo real.

La etapa superior del Falcon 9 había sido usada para lanzar la misión "Ghost Riders in the Sky", que transportó el módulo lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace y el módulo Resilience de la empresa japonesa ispace. Tras completar la misión, el cohete quedó en una órbita inestable alrededor de la Tierra-Luna. Durante meses, la gravedad de la Tierra, la Luna y el Sol fue modificada de manera lenta su trayectoria hasta hacer inevitable el choque contra el satélite.

Según cálculos, la etapa superior -de unas 3,9 toneladas- colisionó contra la superficie lunas a unos 8700 kilómetros por hora. Como en la Luna no existe la atmósfera, el cohete no se desintegró antes de tocar la superficie, sino que impacto directamente.

El nacimiento de un nuevo cráter

Los científicos estiman que el impacto creó un cráter de aproximadamente 20 metros de dinámetro, expulsando miles de toneladas de polvo y rocas lunares.

Las imágenes exactas del choque no pudieron conseguirse, pero un telescopio instalado en Chile detectó una gran nube de material mediante espectroscopia pocos minutos después del impacto: aparecieron líneas correspondientes a sodio, procedente del suelo lunar, y litio, que posiblemente haya sido originada por el propio cohete.