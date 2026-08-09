Llega un concierto gratis del Coro Nacional y la Orquesta del Congreso: cómo acceder a las entradas

El Coro Polifónico Nacional y la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación ofrecerán un concierto completamente gratis en la ciudad de Buenos Aires. Durante el espectáculo en el Palacio Libertad (ex CCK) se interpretará Un réquiem alemán, de Johannes Brahms.

Cómo será el concierto gratuito del Coro Nacional y la Orquesta del Congreso

Bajo la dirección de Sebastiano De Filippi, el concierto se realizará el próximo miércoles 12 de agosto desde las 20 hs en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151). Se trata de una versión de Un réquiem alemán que se realizará en la versión arreglada en 2010 por Ingo Schulz.

A diferencia de lo que ocurre en los réquiems tradicionales, cuenta con textos de la Biblia en traducción alemana de Martín Lutero, seleccionados por Jogannes Brahms con una visión del Juicio Final más serena, humana y de reflexión.

La obra no está centrada en la liturgia de difuntos, sino en el consuelo y la esperanza para quienes permanecen con vida.Las partituras están pensadas para el gran coro, dos solistas y la orquesta. Así, logra combinar una extraordinaria riqueza orquestal con momentos de íntima emoción.

El próximo miércoles los músicos invitados serán: Daniel Lifschitz, flauta; Martín Insaurralde, oboe; Gisselle De Luque, clarinete; María Marta Ferreyra, fagot; Ñawin Rodríguez, corno francés; Gerardo Delle Ville, trompeta; Axel Juárez, trombón; Marcos Serrano, timbal; Lucrecia Jancsa, arpa. Mientras que los solistas estarán a cargo de Carla Filipcic Holm, soprano; Alejandro Spies, barítono, y el organista Claudio Santoro.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas para el concierto?

El concierto tiene entradas gratuitas, pero se necesita reservarlas previamente. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en la página oficial desde el lunes 10 de agosto a las 14 hs, hasta agotar el cupo disponible.

En detalle, se debe completar un formulario para reservar los lugares. Se podrán pedir dos entradas por persona incluso para los menores de edad, que deberán ingresar en compañía de un adulto.

El público deberá presentarse en la boletería el día de la función para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala. El horario de retiro estará disponible desde las 14 hs hasta el horario de comienzo del concierto.