Un clásico infantil de los 2000 que engancha a niños y adultos: la película dominguera que arrasa en Netflix

A 21 años de su llegada a las salas de cine, Charlie y la fábrica de chocolate demuestra la vigencia indiscutida del cine de fantasía. La adaptación dirigida por Tim Burton e interpretada por Johnny Depp en el rol de Willy Wonka desembarcó en el catálogo de Netflix y escaló rápidamente a los primeros puestos de lo más visto en la plataforma, reconfirmando la fascinación que despierta este clásico contemporáneo en distintas generaciones de espectadores.

Estrenada en 2005 y con un elenco de figuras que incluye a Freddie Highmore como el joven Charlie Bucket, Helena Bonham Carter, Christopher Lee y David Kelly, la película recupera la célebre novela infantil escrita por Roald Dahl en 1964. La trama sigue el recorrido de un niño humilde que, tras obtener uno de los codiciados boletos dorados, ingresa junto a otros cuatro ganadores a la misteriosa y colorida planta de dulces administrada por el excéntrico chocolatero.

El éxito masivo de la cinta contrasta con el complejo camino que atravesó su producción. Luego del descontento que manifestó Roald Dahl con la primera versión cinematográfica realizada en 1971, los derechos para una nueva adaptación permanecieron congelados durante años. Recién a fines de la década de 1990, la productora Warner Bros. logró un acuerdo con los herederos del escritor, otorgándole a su viuda Felicity y a su hija Lucy el control artístico y la aprobación final sobre el guion, la dirección y el elenco.

Ese resguardo de la obra original, que mantuvo al proyecto en desarrollo durante años, fue el factor clave que permitió la posterior llegada de Tim Burton a la dirección. Con una estética gótica, colorida y de impronta marcadamente visual, la versión de 2005 logró consolidar un sello propio que hoy, dos décadas después, revive su impacto dentro del streaming global.

Charlie y la fábrica de chocolate.

Elenco completo de Charlie y la fábrica de chocolate