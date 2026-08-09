En un nuevo caso de femicidio, una joven de 27 años, identificada como Daniela Natalia Armoa, fue asesinada a puñaladas el último viernes dentro de su vivienda del barrio Lanusse, en Luján, provincia de Buenos Aires.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a su pareja, César Q., quien habría atacado a la víctima durante una discusión. El crimen ocurrió frente a los tres hijos de la mujer, de 12, 10 y 5 años de edad, quienes, según testimonios de vecinos, intentaron intervenir al advertir la agresión

Los menores empezaron a gritar y se aferraron del sospechoso, al tiempo que vecinos del lugar salieron de sus viviendas para auxiliar a la víctima. En ese contexto, el hombre habría huido a pie, sujetando un arma blanca y con rastros de sangre en la ropa.

Daniela fue llevada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, al que llegó con lesiones de gravedad, y falleció poco tiempo después.

Una vez notificadas las autoridades, el Grupo Táctico de Operaciones de Luján desplegó un procedimiento para dar con el acusado, que finalmente fue localizado en la vivienda de su madre y detenido. Luego quedó alojado en la Comisaría de Marcos Paz.

La causa quedó en manos de la fiscal Daiana Silvetti, quien dispuso que el expediente fuera caratulado como femicidio y ordenó allanar el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento no se halló el arma empleada en el ataque, pero los investigadores incautaron dos teléfonos celulares, además de material orgánico y genético que será sometido a análisis. En paralelo al avance de la investigación, los tres hijos de Daniela continúan alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

Caso Agostina Vega: dos nuevos detenidos

Dos inquilinos que vivían en la casa de Claudio Barrelier fueron detenidos el último jueves, el en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega y de este modo ya son seis los arrestados en la investigación por el brutal crimen de la adolescente en la provincia de Córdoba.

Fuentes del caso confirmaron que se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz. Ambos están acusados del delito de encubrimiento agravado.

El arresto de esta pareja de inquilinos se suma a las detenciones de Barrelier, Osvaldo Fassetta , Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes ya se encontraban detenidos por su participación en el crimen.

Como ocurrió en otro de los casos, el resultado de la pericia acústica permitió determinar que quienes estaban en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo 878 en la noche del asesinato escucharon lo que ocurrió.

En este sentido, se supo que Córdoba y Ascarruz llegaron al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche y permanecieron allí hasta el día siguiente por lo que, para los investigadores, algo debieron haber escuchado. Esta evidencia fue determinante para que la Justicia avanzara con los arrestos de los inquilinos, que hasta ahora permanecían en libertad a pesar de haber estado en la escena del crimen.