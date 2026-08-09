El titular de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, adelantó en Futurock algunos datos de la próxima encuesta de la consultora y reveló un escenario desafiante para el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Según los números que compartió, el 58% de los consultados afirmó que votaría por un cambio de gobierno, mientras que el 33% elegiría darle continuidad a la actual gestión.

Córdoba compartió parte de los resultados que está trabajando Zuban Córdoba y puso el foco en las expectativas de los votantes de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. La pregunta planteada por la consultora fue: "El año próximo, al momento de votar presidente, ¿usted lo hará por el cambio al gobierno actual?". Ante esa consulta, el 58% respondió afirmativamente, mientras que el 33% manifestó que votaría para que el Gobierno actual continúe.

La diferencia entre ambas opciones es de 25 puntos porcentuales: por ahora, son más los encuestados que anticipan que buscarían un cambio de gobierno que quienes se inclinan por la continuidad.

Durante la misma entrevista, Córdoba también reveló otro resultado del relevamiento relacionado con las preferencias de los votantes en materia de política nacional. La pregunta planteada fue si, pensando en el voto presidencial del próximo año, los consultados considerarían priorizar "la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales". En este caso, el 70,8% respondió que sí consideraría priorizar esa propuesta, mientras que el 18,8% contestó que no.

Qué dijo sobre el ausentismo electoral

Córdoba también aportó un dato sobre la participación electoral. Según explicó, en la última encuesta de Zuban Córdoba, preguntaron a los entrevistados si ya estaban decididos a ir a votar el año próximo. El 64% respondió que sí, mientras que el resto manifestó que todavía no tiene definida su participación.

Entonces, en la entrevista la preguntaron a quién "beneficiaría" un eventual ausentismo electoral. "Hoy, en principio, al peronismo", consideró.