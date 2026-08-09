PSG ficha al defensa francés Digne con un contrato de tres años

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Francia vs Suecia

El ​París Saint-Germain ha vuelto a fichar al defensa francés Lucas Digne, procedente del Aston Villa, con ‌un contrato hasta 2029, ‌según ha anunciado este domingo el campeón de la Ligue 1.

No se han revelado los detalles económicos del acuerdo, pero los medios británicos informaron que el PSG ha activado una cláusula de rescisión de 8,5 millones de libras (11,46 millones de dólares) por el ​lateral izquierdo.

Digne regresa ⁠a la capital francesa once años después de ‌dejar el PSG, tras haber pasado dos ⁠temporadas en el club entre ⁠2013 y 2015, durante las cuales ganó dos títulos de la Ligue 1, una Copa de Francia y ⁠dos Copas de la Liga.

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"Es un gran honor ​para mí volver al París Saint-Germain ‌tras la maravillosa experiencia que ‌viví aquí hace más de diez años", declaró ⁠Digne en un comunicado.

"Estoy deseando comenzar este nuevo capítulo y poner toda mi experiencia al servicio del equipo".

Digne comenzó su carrera profesional en el Lille ​antes de ‌fichar por el PSG y, posteriormente, pasar una temporada cedido en la Roma.

Digne fichó por el Barcelona en 2016, donde disputó 46 partidos con el gigante español a lo largo ⁠de dos temporadas y añadió a su palmarés un título de La Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Fichó por el Everton en 2018 y pasó cuatro años en el club de la Premier League antes de recalar en el Aston Villa.

El jugador, ‌de 33 años, pasó cuatro temporadas y media en Villa Park, donde se convirtió en una pieza clave bajo las órdenes del entrenador Unai Emery y ayudó al club a ganar la Europa League en 2026.

Internacional ‌con Francia desde 2014, Digne ha disputado 64 partidos con la selección y ha representado a su país en dos ‌Mundiales, ayudando ⁠recientemente a los Bleus a alcanzar las semifinales en 2026.

El PSG comienza su andadura ​en la Ligue 1 contra el Rennes el 23 de agosto.

Con información de Reuters