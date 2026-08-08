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El cáncer del expresidente Joe Biden se ha extendido y le causa mucho dolor, según su hijo

08 de agosto, 2026 | 17.13
El cáncer del expresidente Joe Biden se ha extendido y le causa mucho dolor, según su hijo

El cáncer de próstata del expresidente de Estados Unidos Joe ‌Biden se ha ‌extendido más allá de los huesos y le causa mucho dolor, según ha declarado su hijo, Hunter Biden, en una entrevista con la BBC.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho ​metástasis en ⁠los huesos y más allá", declaró ‌Hunter Biden al programa Newsnight ⁠de la BBC, según ⁠un video publicado en Internet el viernes. "Es muy doloroso y muy debilitante en muchos ⁠aspectos".

Un portavoz del demócrata de ​83 años se negó ‌el sábado a hacer ‌comentarios sobre la entrevista de Hunter ⁠Biden.

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Biden reveló en mayo de 2025, menos de cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca, que le ​habían ‌diagnosticado una "forma agresiva" de cáncer de próstata. Afirmó en aquel momento que se había extendido a los huesos.

Un portavoz de Biden ⁠declaró en octubre que se estaba sometiendo a radioterapia y a terapia hormonal.

Biden fue la persona de más edad en ganar la presidencia de Estados Unidos en el momento de su elección en 2020.

La ‌salud física y la agudeza mental de Biden fueron objeto de escrutinio durante su presidencia, entre 2021 y 2025.

Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y ‌2017, asistió en junio a la inauguración de la biblioteca presidencial de Obama en ‌Chicago.

La publicación ⁠de las memorias presidenciales de Biden está prevista para el ​17 de noviembre.

Con información de Reuters

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