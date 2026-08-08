El cáncer del expresidente Joe Biden se ha extendido y le causa mucho dolor, según su hijo

El expresidente estadounidense Biden asiste a una ceremonia en el Parque Conmemorativo de los Veteranos en New Castle.

El cáncer de próstata del expresidente de Estados Unidos Joe ‌Biden se ha ‌extendido más allá de los huesos y le causa mucho dolor, según ha declarado su hijo, Hunter Biden, en una entrevista con la BBC.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho ​metástasis en ⁠los huesos y más allá", declaró ‌Hunter Biden al programa Newsnight ⁠de la BBC, según ⁠un video publicado en Internet el viernes. "Es muy doloroso y muy debilitante en muchos ⁠aspectos".

Un portavoz del demócrata de ​83 años se negó ‌el sábado a hacer ‌comentarios sobre la entrevista de Hunter ⁠Biden.

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Biden reveló en mayo de 2025, menos de cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca, que le ​habían ‌diagnosticado una "forma agresiva" de cáncer de próstata. Afirmó en aquel momento que se había extendido a los huesos.

Un portavoz de Biden ⁠declaró en octubre que se estaba sometiendo a radioterapia y a terapia hormonal.

Biden fue la persona de más edad en ganar la presidencia de Estados Unidos en el momento de su elección en 2020.

La ‌salud física y la agudeza mental de Biden fueron objeto de escrutinio durante su presidencia, entre 2021 y 2025.

Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y ‌2017, asistió en junio a la inauguración de la biblioteca presidencial de Obama en ‌Chicago.

La publicación ⁠de las memorias presidenciales de Biden está prevista para el ​17 de noviembre.

Con información de Reuters