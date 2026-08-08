La CGT y las dos CTA vuelven a movilizar a Plaza de Mayo: cuándo y por qué es la marcha

Luego de la movilización en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la marcha de San Cayetano para pedir por un freno al ajuste, los gremios y los movimientos sociales volverán a salir a la calle contra el gobierno de Javier Milei. Se prepara una marcha al Ministerio de Economía para visibilizar el flagelo de las familias a las que no les alcanza el sueldo: cada vez más personas se endeudan para llegar a fin de mes.

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharán la primera semana de septiembre a Plaza de Mayo para protestar frente al edificio de la cartera que dirige el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta movilización, a la que se plegarán organizaciones políticas, movimientos sociales y gremios de diversas ramas, tendrá como eje principal el reclamo contra la inacción del Gobierno frente al aumento del endeudamiento de las familias. Según la consultora Zentrix, casi nueve de cada diez argentinos creen que necesitan dos o más trabajos para llegar a fin de mes, mientras que entre los menores de 40 años el 85% no supera el día 20 y el 77% está endeudado.

Los motivos de la protesta

"Está planteado hacer una movilización al ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas", dijo recientemente el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, en diálogo con Radio Provincia.

Según explicó, existen "cerca de 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por sus problemas de endeudamiento", mientras que "en las barriadas populares el sistema informal es mucho más complejo porque los prestamistas están vinculados a los narcos".

Además, la movilización coincidirá con la semana en que se celebra el Día de la Industria, otro de los sectores más afectados por el bajo consumo actual y la política aperturista de Milei. De hecho, las dos cámaras empresarias industriales más importantes del país salieron los últimos días a calificar de "poco felices" los recientes dichos de Caputo, quien aseguró que quienes se quejan de la situación que atraviesa la industria son "tarados".

La anterior movilización frente al Ministerio de Economía había sido el pasado 27 de julio, por la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En esa oportunidad, se movilizaron en rechazo al programa económico y de ajuste, al indicar que la funcionaria del organismo de crédito llegó a reunirse con Milei para "para profundizar la dependencia".

A principios de julio, cuando las centrales obreras y los movimientos sociales se reunieron en la sede central de la CGT para trazar su plan de lucha, reafirmaron "la importancia de fortalecer la solidaridad con cada conflicto que se está llevando adelante" en distintas partes del país.

"Vamos en camino a construir una acción federal que exprese en las calles la fuerza de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y populares de todo el país”, concluyeron