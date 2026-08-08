EEUU planea brindar asistencia de seguridad por 1.000 millones de dólares al nuevo gobierno de Colombia

​El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes que la administración ‌del presidente Donald ‌Trump planea proporcionar 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad al Gobierno del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

"Como piedra angular de esta renovada alianza, Estados Unidos, en colaboración con el ​Congreso, tiene previsto ⁠anunciar una ayuda de 1.000 millones ‌de dólares como parte de un ⁠paquete de seguridad para ⁠apoyar a la administración del presidente De La Espriella en el logro de nuestros objetivos ⁠comunes", declaró el Departamento de Estado ​en un comunicado.

Para Washington el ‌nuevo paquete de asistencia ‌demuestra el compromiso de la administración de ⁠Trump de revitalizar la relación entre Estados Unidos y Colombia y profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía.

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De ​La ‌Espriella, un abogado de derecha de 48 años, asumió el viernes como nuevo presidente de Colombia, ratificando sus promesas de 'mano dura' para combatir los grupos ⁠armados ilegales y el narcotráfico, al tiempo que anunció medidas de austeridad fiscal para impulsar el crecimiento de la economía del país.

El entrante mandatario de 48 años, quien nunca antes ocupó un cargo de elección popular, se impuso ‌en la segunda vuelta en junio con promesas de reprimir a los grupos armados, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y reactivar el sector de petróleo ‌y gas.

De La Espriella anunció en su discurso de posesión ante las tropas de las Fuerzas ‌Militares y ⁠de la Policía Nacional que Colombia ingresará al Escudo de las ​Américas, una iniciativa multinacional de cooperación militar contra el crimen liderada por Estados Unidos.

Con información de Reuters