Créditos ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes y cuánto debés

Quienes alguna vez accedieron a un crédito vinculado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía pueden consultar el estado de su préstamo, incluso si el organismo ya no entrega nuevas líneas de financiamiento. A través de Mi ANSES es posible verificar cuántas cuotas restan, el monto de cada una y otros datos vinculados al préstamo. El trámite se realiza de forma online con CUIL y Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de ir a una oficina.

Cómo consultar las cuotas pendientes de un crédito ANSES

Las personas que tienen o tuvieron un crédito asociado a ANSES pueden revisar toda la información desde la plataforma Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con el número de CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse al apartado Créditos ANSES. Allí se muestran los préstamos vigentes, la cantidad de cuotas pendientes y el importe correspondiente a cada una. Además, el portal permite acceder a otros datos relacionados con el financiamiento.

Desde ese mismo espacio también se puede consultar o modificar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se debitan las cuotas restantes, en caso de que sea necesario actualizar esa información.

Cuándo se descuentan las cuotas del préstamo

Las cuotas de los créditos se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria informada al momento de la solicitud del préstamo. El débito se realiza entre el 1 y el 10 de cada mes. Por ese motivo, es importante contar con fondos suficientes durante ese período para evitar inconvenientes con el pago de las obligaciones pendientes.

Por qué la primera cuota puede ser más alta

Uno de los puntos que suele generar dudas entre quienes solicitaron estos créditos tiene que ver con el valor de la primera cuota.

Esto ocurre porque el primer pago incluye gastos administrativos asociados al otorgamiento del préstamo. A partir de la segunda cuota, el importe se mantiene estable hasta finalizar el plan de pagos, siempre que no existan modificaciones vinculadas al crédito.

El sistema también permite revisar el monto exacto de cada cuota mensual.

¿ANSES sigue otorgando créditos?

Actualmente, ANSES ya no ofrece las líneas de créditos que estuvieron disponibles para jubilados, pensionados, trabajadores y otros beneficiarios.

Sin embargo, quienes obtuvieron esos préstamos antes de la suspensión continúan con el cronograma de pago establecido y pueden consultar toda la información desde Mi ANSES cada vez que lo necesiten.

Al mismo tiempo, distintas entidades bancarias públicas y privadas mantienen alternativas de financiamiento destinadas a jubilados, trabajadores y personas que cobran prestaciones sociales. Cada banco fija sus propios requisitos, tasas y condiciones.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo

Aunque ANSES ya no entrega créditos propios, quienes estén evaluando pedir financiamiento a través de una entidad bancaria deberían comparar las condiciones disponibles antes de tomar una decisión.

Revisar la tasa de interés, el valor de las cuotas, el costo financiero total y los requisitos de cada préstamo puede ayudar a elegir la opción que mejor se adapte a las posibilidades de pago y evitar comprometer ingresos futuros.