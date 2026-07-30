ANSES oficializó el aumento a jubilados de agosto: en cuánto queda la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, este jueves, un aumento del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales a partir de agosto de 2026.

El incremento fue establecido mediante la Resolución 232/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y replica la inflación registrada en junio, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $419.775,93, confirmó la ANSES, mientras que la jubilación máxima se ubicará en $2.824.694,49.

Al haber mínimo se le suma el bono de $70.000 pesos para jubilados, que el Gobierno vovió a confirmar este mismo jueves. Además, quienes cobren más que la mínima recibirán un bono proporcional, de modo tal que ningún jubilado recibirá en agosto menos de $489.775,93.

En cuánto quedan la PUAM y la PBU con el aumento de agosto

La suba del 1,89% también alcanzará a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Prestación Básica Universal (PBU) y otras prestaciones que se actualizan mediante la fórmula de movilidad previsional.

La PUAM, destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, aumentará a $335.820,74 desde agosto. Ese monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

Por su parte, la Prestación Básica Universal, uno de los componentes utilizados para calcular las jubilaciones del régimen general, quedará fijada en $192.028,32.

De cuánto será el aumento de la AUH en agosto

En paralelo la ANSES confirmó el nuevo monto de la AUH, este mismo jueves, mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Con la actualización del 1,9% pasará de $148.049, correspondiente a julio, a $150.848 por cada hijo durante agosto. El mismo monto recibirán las madres que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Como ocurre todos los meses, en el caso de la AUH la ANSES depositará directamente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH. De esta manera, el pago mensual será de $120.689,52, mientras que los $30.172,38 restantes se cobrarán una vez cumplido ese trámite.

El incremento se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario percibe la asignación, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión adicional para acceder al aumento.

ANSES oficializó el mismo aumento del 1,89% para diversas asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Familiar por Hijo, destinadas a trabajadores en relación de dependencia.