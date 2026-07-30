Lali Espósito y otras figuras convocaron a la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras

Lali compartió la convocatoria de la marcha al Congreso en contra de la reforma de la ley de Tierras.

Lali Espósito volvió a encender la escena pública, tras sus vacaciones, y ahora sumó su voz a la movilización contra la reforma de la Ley de Tierras, que se debatirá el jueves 6 de agosto en el Senado. La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei busca eliminar el límite del 15% que fija la norma, sacar el tope de 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad dentro del límite, derogar la restricción de hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo y quitar la prohibición de compras de tierra por extranjeros en zonas de fronteras.

A través de sus historias de Instagram, la artista viralizó la convocatoria para marchar frente al Congreso bajo el lema "Argentina no está a la venta. No a la extranjerización". Esta reforma propone un cambio radical, eliminando las restricciones vigentes y abriendo la puerta a la compra de tierras nacionales por parte de privados extranjeros, algo que genera preocupación en varios sectores sociales y políticos. Y el mundo artístico no es ajeno.

No es la primera vez que Lali muestra su postura crítica frente a temas sensibles. En su reciente regreso al país, lanzó con contundencia: "No me pueden chu.. más un huevo los Anti-Argentina" al referirse a las acusaciones desde el exterior que tildan a los argentinos de "racistas".

Además, defendió a la cantante española Rosalía, quien se vio envuelta en polémica por compartir un video con críticas hacia los argentinos, aunque luego aclaró que fue un error y que solo lo hizo porque sonaba su canción "La Perla". Lali apuntó: "Estamos más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y es mucho más irrespetuosa con los argentinos o con parte de otros argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error".

Dolores Fonzi también se pronunció contra la reforma de la ley de Tierras impulsada por Milei

El posteo en las historias de Lali en realidad era una publicación que subió la actriz Dolores Fonzi también en Instagram. "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo! Nos vemos en la calle para frenar la embestida. BASTA! 🙏🇦🇷 🩵🤍🩵🙏 Convoquemos!!!", escribió la artista en el posteo que tuvo gran repercución y apoyo en la red social.