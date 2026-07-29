Cerró un Bar Notable Porteño

El barrio porteño de Barracas perderá uno de sus símbolos más emblemáticos. Un histórico bar notable cerró sus puertas diciéndole adiós a casi 133 años de historia por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Los Laureles, ubicado en la esquina de Iriarte y Goncalves Días, nació en 1893 como pulpería y, con el paso de las décadas, se transformó en un clásico de las milongas, el tango y las peñas folklóricas. Sin embargo, anunció que cerrará definitivamente sus puertas en un duro contexto del sector gastronómico.

Un lugar lleno de historia

Generaciones de vecinos lo convirtieron en un punto de encuentro que trascendió lo gastronómico para convertirse en un ícono de la identidad barrial. Por sus mesas pasaron figuras como Ángel Vargas, Enrique Cadícamo, Alfredo Palacios, Benito Quinquela Martín y Ringo Bonavena, entre muchos otros.

Además, fue escenario de producciones cinematográficas como Gatica, el Mono, Fermín, Tita de Buenos Aires, Adiós Buenos Aires y escenas de la serie El Marginal.

Tras permanecer cerrado durante la pandemia, el local fue reabierto en octubre de 2021 por los vecinos Sergio Mosquera y Claudio Sodini, quienes apostaron por recuperar su esencia como bodegón de barrio, con milongas, espectáculos de tango y peñas folklóricas, preservando buena parte de su mobiliario y de su estética original.

Sin embargo, el proyecto no logró sostenerse. La noticia fue comunicada a través de una emotiva carta difundida por la Junta de Estudios Históricos de Barracas. "Con un profundo dolor, queremos contarles que Bar Notable Los Laureles cerrará sus puertas. Han sido cuatro años de enorme esfuerzo, compromiso y amor por un lugar que representa mucho más que un bar", expresaron los responsables del establecimiento.

En el mensaje también agradecieron el acompañamiento de vecinos, artistas, clientes, trabajadores y proveedores, al tiempo que explicaron que la decisión responde a múltiples factores. "Las razones que nos llevan a tomar esta decisión son diversas y profundamente dolorosas. No ha sido una elección sencilla. Pero sí queremos que sepan que, hasta el último día, pusimos todo nuestro esfuerzo para sostener este proyecto con la dignidad y el respeto que un lugar tan emblemático merece", señalaron.

El cierre de Los Laureles se suma a las dificultades que atraviesan numerosos bares y restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, afectados por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos, los alquileres y los servicios.

