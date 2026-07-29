Wimbledon batió el récord de asistencia a pesar de coincidir con el Mundial

Wimbledon registró una asistencia récord y generó casi 5.000 millones de "impresiones" en redes sociales a pesar de la competencia del Mundial de fútbol, según informó el miércoles el All England Club.
Un total de 550.151 aficionados cruzaron las puertas durante las dos semanas del torneo, una cifra algo superior a la de 2025, y muchos de ellos compraron sus entradas el mismo día en la famosa cola de Wimbledon. Se batieron récords de asistencia diaria en tres días distintos durante el torneo.
Los organizadores atribuyeron estas cifras excepcionales al hecho de que fuera el primer Wimbledon sin lluvia desde 2019 y a la inesperada llegada a semifinales del británico Arthur Fery, que jugó con una invitación especial, lo que ayudó a compensar la posible pérdida de espectadores debido al Mundial.
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El atractivo comercial del torneo quedó patente en las cifras de ventas, con un récord de 117.995 gorras vendidas a lo largo de las dos semanas.
Las cifras de audiencia también fueron elevadas: según ESPN, se trató del segundo campeonato de Wimbledon más visto de todos los tiempos. El número de seguidores del torneo en las redes sociales creció un 11% en todas las plataformas.
La final femenina, disputada íntegramente entre jugadoras checas, entre Linda Noskova y Karolina Muchova, resultó especialmente popular en la República Checa, donde Eurosport cedió los derechos de transmisión a la cadena en abierto Prima. El partido alcanzó una cuota de audiencia del 38,5% y un pico de 900.000 espectadores.
Con información de Reuters