El Fresu convocó a movilizar al Congreso contra la extranjerización de tierras

El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) convocó a una movilización para el próximo 6 de agosto frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto de ley que propone modificar la Ley de Tierras y eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Uno de los referentes de la convocatoria, el secretario general de ATE e integrante del FRESU, Rodolfo Aguiar, sostuvo que, de aprobarse la iniciativa, "quedará gravemente comprometida la soberanía" del país.

Por qué se oponen al proyecto

Según planteó el dirigente sindical, la reforma abriría la posibilidad de que corporaciones, fondos de inversión y Estados extranjeros adquieran grandes extensiones de tierra en zonas consideradas estratégicas, como la Patagonia, regiones de frontera y áreas donde se encuentran importantes acuíferos.

Aguiar también advirtió que la eliminación de los controles actuales permitiría un uso "indiscriminado" de las tierras para el cultivo de soja, la explotación minera y emprendimientos de especulación inmobiliaria.

Además, afirmó que la iniciativa profundizaría la concentración de la propiedad rural y alertó que, sin los límites establecidos por la legislación vigente, incluso "provincias enteras" podrían quedar en manos de capitales extranjeros.

En ese marco, el FRESU llamó a participar de la movilización del 6 de agosto para reclamar a los legisladores que rechacen el proyecto y mantengan las restricciones previstas en la actual Ley de Tierras.

Buenos Aires sentó postura

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por La Libertad Avanza, que propone eliminar el límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. En ese marco, advirtió que la iniciativa pone en riesgo el control de los recursos estratégicos del país.

"El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional habilita la compra indiscriminada de tierras sin que ello implique mayores inversiones ni generación de empleo. Lo que verdaderamente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos", sostuvo el funcionario.

Además, Rodríguez remarcó la postura de la administración bonaerense frente a la iniciativa: "Ante este proyecto, que elimina los límites a la extranjerización de las tierras, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega".

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca que el proyecto llegue al recinto del Senado el próximo 6 de agosto. Sin embargo, la iniciativa ya fue modificada en más de 15 oportunidades y, hasta el momento, el oficialismo aún no reunió los votos necesarios para obtener la media sanción en la Cámara alta.