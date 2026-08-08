Zago responsabilizó a Sturzenegger por la catástrofe en el Senado: "Se cree el dueño de la verdad"

El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago responsabilizó al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de la caída de dos capitulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la sesión del jueves en el Senado, que fueron retirados por La Libertad Avanza (LLA) por el rechazo social y de los bloques y gobernadores aliados.

"La responsabilidad es del mismo que se cree dueño de la verdad, que es Sturzenegger, que ya se mandó varias en Diputados y el Senado y después empiezan a pasarse factura. Porque muy habilmente, la doctora presidenta de bloque (por Patricia Bullrich) empieza a anticipar la derrota que van a tener", declaró en una entrevista con El Destape Radio.

"No encuentran al culpable porque son hábiles declarantes para rajar antes", acotó Zago, que señaló que Sturzenegger es el responsable porque es "el ministro que manda las leyes" y "es el que dice 'vamos, vamos, vamos y después vemos' y es esto: una derrota innecesaria totalmente".

Consultado sobre si piensa que Sturzenegger tiene responsabilidad en el deterioro de la imagen del presidente Javier Milei y su gobierno, el ex integrante de LLA sostuvo que tiene "mucha" pero preguntó si "¿es él solo o se acepta y nadie abre la boca?", para apuntar contra el resto del equipo de gestión.

"¿Los demás no opinan o miran para el costado? Es un gobierno, hay ministros responsables de cada área. ¿No opina el ministro del área donde el superministro manda cualquier cosa? ¿Están dibujados?", se quejó, para luego subrayar que en una gestión "la responsabilidad es colectiva".

Zago dejó LLA, al igual que otros integrantes del hoy oficialismo que habían formado parte del inicio del proyecto político de Milei, tras se excluídos por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según recordó el diputado nacional, "peleabamos contra una casta y después cuando empezás a mirar en el Gobierno tenés unos cuantos adentros".

Cuando se le preguntó por un nombre, no dudó en mencionar al secretario de Turismo, Daniel Scioli. "El peor de toda la casta. Me basta y me sobra. Una personas que pasó por todos lados, que nos tiró piedrasm que fue Gobernador, Vicepresidente, candidato a Presidente, de todo... Algunos no pueden tener coronita", cerró.