Comercios de San Luis, en crisis: advierten cierres y apuntan al ajuste de Poggi y Milei

Mientras el gobernador Claudio Poggi profundiza su alineamiento con las políticas de austeridad de Javier Milei, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis lamentó el continuo desplome del consumo y denunció una absoluta falta de interlocución con el Ejecutivo provincial.

Desde el sector señalaron que desde el gobierno de San Luis hubo un fuerte incremento en los impuestos, alquileres y una desregulación en la importación de productos a través de las plataformas que generan una competencia desleal. Al desplome del consumo se sumó un ahogo presupuestario impulsado por el alza de costos fijos, donde la energía eléctrica llegó a cuadruplicarse y el gas sufrió fuertes aumentos. Frente a esto, denunciaron que no existen instancias de trabajo conjunto para abordar la crisis de las ventas minoristas.

En ese contexto, el presidente de la Cámara, Emmanuel López, aseguró a El Destape que muchos negocios atraviesan una situación límite y que varios ya evalúan cerrar sus puertas en los próximos meses. "La situación en el sector comercial es delicada", afirmó López y explicó que después de una recuperación registrada a comienzos de 2025 comenzó un proceso de deterioro que se extendió durante los meses siguientes.

"Desde enero del año 2025 veníamos con un incremento en las ventas y después empezó una debacle hasta mayo del 25, en donde todos los valores siempre son negativos", señaló. Si bien durante junio se registró una mejora en la comparación interanual, el dirigente empresario advirtió que el dato debe analizarse si se tiene en cuenta la fuerte caída que había sufrido previamente el consumo.

Durante el primer semestre de 2026, el consumo masivo en Argentina mantuvo una firme tendencia a la baja y cerró con un acumulado negativo del -2,9% (YTD), según las mediciones a nivel nacional de la consultora Scentia. Salvo por el inicio de año, donde el retroceso fue marginal (-0,9% en enero), los meses posteriores registraron contracciones sostenidas: -3,4% en febrero, un pico de caída del -5,1% en marzo y reducciones del -3,8% en abril, -1,6% en mayo y -2,7% en junio. Este desempeño refleja la persistente debilidad en las ventas y en la capacidad de compra de los hogares.

La advertencia por el cierre de comercios

"Hubo un leve repunte en el interanual, en junio, producto del aguinaldo y demás, pero es respecto al 2025, que había caído muchísimo lo que es la venta minorista", explicó López, y analizó: "Se dice 'repuntaron las ventas', pero ¿respecto a qué? Ahí es donde hay que analizar bien dónde se toma el cero y dónde se empieza a analizar".

Según precisó, actualmente el sector registra una caída acumulada del 2,5%, un número que consideró significativo por el impacto concreto que tiene sobre la actividad cotidiana. "Entendamos que 2,5% es un número que, si lo mirás en la calle, te das cuenta que es un número enorme en cuanto a la caída. Estamos con un sector comercial muy golpeado y cuando se habla con los comercios te das cuenta de que no tienen mucho más margen", afirmó.

En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia sobre lo que podría ocurrir durante los próximos meses si la situación no mejora. "Muchísimos comercios plantean que les quedan un par de meses y evaluar el cierre. La realidad es que es crítica la situación", aseguró el titular de la Cámara.

Aumentaron los costos para sostener los negocios

A la caída de las ventas se suma el incremento de los gastos necesarios para mantener abiertos los establecimientos. Según López, los costos de la energía eléctrica llegaron a cuadruplicarse, mientras que aquellos negocios que utilizan gas también enfrentan fuertes aumentos.

La situación llevó incluso a que algunos comerciantes comenzaran a abandonar las zonas tradicionalmente más caras para trasladarse hacia otros sectores. "Cada vez más comercios migran hacia zonas más alejadas, buscando menores costos con alquiler y demás", explicó.

El dirigente también cuestionó la presión tributaria y las medidas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "Hay una presión por parte de ARCA impresionante, con todo lo que refiere a embargos, y le complica muchísimo la liquidez al sector pyme", afirmó.

La crisis de los comerciantes

Martín Savala, dueño de una óptica en la ciudad de San Luis, aseguró en diálogo con El Destape que "aun con el aguinaldo, como la gente está tan endeudada con las tarjetas y demás, compra menos", y señaló uno de los motivos de las bajas ventas son los "canales no regulados", que perjudican también a la industria textil y las jugueterías.

"Antes tenías la fidelidad del cliente, pero hoy busca el precio. Es un panorama complejo", reflexionó y remarcó que mucha de la mercadería no está regulada ni controlada, por lo que se genera una "competencia desleal".

En cuanto a su rubro específico, explicó que los lentes "no tienen el respaldo de los laboratorios, los testeos, y esto después atenta contra la salud", y concluyó: "Como comerciante nunca pierde la esperanza. Uno quiere que su negocio crezca, pero aún esta la pata financiera. Uno quiere conseguir un préstamo y piden muchas cosas. A veces uno necesita un monto determinado y califica la mitad. El mismo sistema no permite crecer".

Reclamos al Gobierno de San Luis

López señaló además que actualmente la Cámara no mantiene conversaciones con el Gobierno provincial para analizar específicamente la situación de las ventas minoristas, pese al deterioro que atraviesa la actividad: "Se tuvo mucho diálogo en un principio, pero por el momento no estamos teniendo diálogo con el Gobierno de la provincia para tratar todo lo que refiere a la parte de ventas minoristas".

Otro de los problemas planteados por los comerciantes es el crecimiento de la venta informal e ilegal. López explicó que días atrás representantes del sector mantuvieron una reunión con el intendente para abordar esta problemática y analizar su impacto sobre los establecimientos que funcionan dentro del circuito formal.

En paralelo, la Cámara busca impulsar herramientas que permitan ampliar los canales de comercialización. Una de las alternativas es el desarrollo del comercio electrónico, un terreno en el que López reconoció que buena parte de los negocios locales todavía se encuentra rezagada.

"El sector comercial en general en todo el país está muy atrasado en todo lo que es venta online. No es un sistema de venta que va a hacer que realmente explote un comercio en ventas, pero sí puede ayudarlo muchísimo", señaló. Y concluyó: "Las grandes ciudades hicieron punta siempre en esto, en lo que refiere al e-commerce, y hoy nos encontramos en una situación de desventaja, corriendo desde mucho más atrás para poder ponernos a la misma altura y realizar nuestras propias tiendas".