PALO presenta su segundo disco y anuncia un show especial en Niceto Club

PALO continúa consolidando su camino dentro de la nueva escena musical argentina con el lanzamiento de “Más allá”, su segundo álbum de estudio. El trabajo reúne ocho canciones en las que la artista profundiza su identidad sonora y se anima a incorporar nuevas influencias a una propuesta atravesada por el reggae, el R&B y el pop.

El disco representa una nueva etapa para la cantante y compositora cordobesa, que en esta oportunidad construye un universo musical marcado por las emociones, los vínculos, las despedidas y los procesos de crecimiento personal. A lo largo de sus canciones, PALO combina la esencia reggae que caracteriza su propuesta con sonidos contemporáneos, ritmos afros y elementos de la música latina.

Cómo es "Más allá", el nuevo disco de PALO

“Más allá”, “No sé bien”, “Ay amor”, “Señales”, “Nada de vos”, “Sabes”, “No es por ahí” y “Babylon Boy” forman parte del repertorio del álbum. Entre ellas se destaca “No es por ahí”, que cuenta con la participación de Maxi Espíndola y suma una de las colaboraciones centrales de este nuevo lanzamiento.

El álbum llega después de un período de crecimiento para PALO, quien logró construir una comunidad cada vez más cercana alrededor de sus canciones. Con apenas 21 años, la artista nacida en Río Cuarto, Córdoba, se instaló en Buenos Aires a los 17 años y desde entonces desarrolló una propuesta que cruza distintos géneros y experiencias personales.

Ahora, el lanzamiento de “Más allá” tendrá su presentación oficial en vivo el 29 de agosto en Niceto Club, uno de los escenarios más reconocidos de la escena musical porteña. Será la primera vez que PALO interprete el nuevo material en vivo, en un show que también repasará algunas de las canciones que acompañaron su crecimiento, entre ellas “Hacela corta morocho” y “Loco lindo”.

La presentación marcará así un momento importante en la trayectoria de la artista, que llega a uno de los escenarios emblemáticos de Buenos Aires para mostrar en vivo la evolución de su propuesta musical. Las entradas para el show del 29 de agosto ya se encuentran disponibles a través de Venti.