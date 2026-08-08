Chopin, Fauré y Piazzolla en vivo y gratis: el concierto que podés disfrutar este domingo

En el marco del ciclo "Música de Cámara", la Usina del Arte recibirá este domingo 9 de agosto a las pianista Anaïs Crestin y la violonchelista Estelle Revaz, quienes ofrecerán un recital con obras de grandes compositores de distintas épocas.

El concierto, titulado "París: el legado de los maestros", comenzará a las 11.30 h y recorrerá piezas de Frédéric Chopin, Gabriel Fauré, Nadia Boulanger y Astor Piazzolla. El programa permitirá disfrutar de un repertorio que reúne distintas tradiciones musicales y que tendrá como protagonistas al piano y al violonchelo.

La presentación se realizará en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, en La Boca, y tendrá entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala. Para quienes quieran asistir, las entradas se podrán retirar directamente en la Usina desde las 11, es decir, media hora antes del comienzo del recital.

Este domingo la Usina del Arte tendrá un concierto de música de cámara.

Para llegar a la Usina del Arte desde distintos puntos de la Ciudad, se puede utilizar el transporte público con destino al barrio de La Boca. El espacio está ubicado en Agustín R. Caffarena 1, cerca de la esquina con Pedro de Mendoza, y también se puede llegar en colectivo desde el centro porteño. Si vas en auto, hay distintas opciones de estacionamiento en los alrededores, aunque se recomienda salir con tiempo por la cantidad de visitantes que suele recibir la zona durante los fines de semana.

El concierto es una buena oportunidad para quienes quieren disfrutar de un plan cultural diferente durante el fin de semana, y además escuchar lo mejor de la música de cámara con entrada libre y gratuita.

Qué es la música de cámara

La música de cámara es aquella que está pensada para ser interpretada por un grupo reducido de músicos, generalmente en espacios más pequeños que los destinados a grandes orquestas. A diferencia de una formación sinfónica, donde participan numerosos instrumentistas, en este tipo de conciertos cada intérprete tiene un papel destacado dentro de la obra.

El formato permite prestar especial atención al diálogo entre los instrumentos, las distintas melodías y los matices de la interpretación. En este caso, el encuentro entre el piano y el violonchelo será el eje del recital, con un repertorio que atraviesa compositores vinculados a la tradición francesa y también a la música argentina.