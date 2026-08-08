El Comando Sur quiere asegurarse el agua para los proyectos de IA en la Patagonia

El control de los recursos hídricos por parte de los Estados Unidos a través del Comando Sur –vía el cuerpo de ingenieros de su Armada– está íntimamente relacionado con la pretendida avanzada territorial detrás de la extranjerización de las tierras rurales. La iniciativa oficial, por ahora frenada a partir de una masiva y persistente movilización popular, sigue bajo el ejido saqueador.

El Observatorio de la Tierra brindó un dato clave en su sexto informe. En la provincia de Neuquén se conformó un triángulo extranjerizador de capitales estadounidenses alrededor de los principales recursos hídricos en los que podrían instalarse los data centers de Inteligencia Artificial. De ahí lo relevante y opaco del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Comando Sur y el Organismo Regulador de la Seguridad de las Presas, en pleno proceso de entrega de las centrales del Comahue a los capitales amigos de Milei, como la familia Neuss.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El saqueo no es solo en la Patagonia. La privatización del Río Paraná y el injerencismo en la región del Triángulo del Litio con los acuerdos por los minerales críticos también posee un capítulo vinculado al control de los recursos hídricos, en particular con la mirada puesta sobre el Acuífero Guaraní. El Parlamento del Mercosur tratará la semana que viene, a partir de una presentación formulada por Gabriel Fucks y acompañada por los parlamentarios vinculados al litoral, un pedido de informes para solicitarle a la administración Milei los pormenores sobre el acuerdo entre la USACE y el ORSEP.

El triángulo yanqui

Los capitales de los Estados Unidos poseen en Neuquén cerca de 214.600 hectáreas, el 42,6% de todo el territorio extranjerizado de la provincia. De acuerdo al desagregado realizado por el Observatorio de la Tierra, la presencia dominante se concentra en Lácar (144.313 ha), Collón Curá (37.412 ha), Ñorquín (15.476 ha), Los Lagos (11.465 ha) y Huiliches (5.978 ha).

El capital estadounidense no se dispersa de manera azarosa, sino que repite un patrón de concentración en los departamentos cordilleranos de mayor valor hídrico y ambiental (Lácar, Collón Curá, Los Lagos, Ñorquín). En Lácar, el 30% de las tierras del departamento está bajo bandera de los EE.UU. Y en Collón Curá sobresalen las compras sobre la arteria central de la cuenca, afluente del río Limay y, posteriormente, del río Negro, cuyas aguas terminan desembocando en el océano Atlántico.

El Observatorio de la Tierra les puso nombres a los dueños del triángulo de la extranjerización: “La familia Sharp al norte (Four Seasons), Ted Turner —fundador de CNN— al noreste, y Herman Lay —fundador de Lay's— al sur. El círculo se cierra río abajo. En la zona del embalse de Alicurá, donde se emplazan la represa y el puente Collón Curá sobre la Ruta Nacional 237, aparecen registros de propiedad de inmuebles ribereños vinculados a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., la sociedad del grupo Benetton en Argentina”.

La denuncia política de estos movimientos puestos de relieve en el contexto del debate parlamentario por la ley de extranjerización, frenada momentáneamente por la movilización popular, correspondió a la ex diputada Nancy Parrilli:

“Aquí se va por la tierra y también por el agua. En el departamento de Collón Curá, que tiene un río muy importante que alimenta al Limay, también tenemos la represa de Alicurá. Están haciendo un triángulo entre diferentes empresas para hacer un gran reservorio de tierras para instalar los centros de datos para la Inteligencia Artificial con el desplazamiento de población. Tenemos el agua y el clima que necesitan”.

La represa Alicurá fue concesionada recientemente al Grupo Neuss, de estrecha vinculación con Santiago Caputo y todo el ecosistema mileista, previa transferencia a las provincias de Neuquén y Río Negro la potestad de cobrar regalías por el agua. La balcanización de los recursos naturales al palo.

Alicurá es una de las represas que se encuentran bajo la fiscalización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Desde el 7 de marzo de 2024, el Comando Sur de los Estados Unidos puso una pata en esta infraestructura –y en otras 31 presas– a partir del Memorándum firmado entre la USACE y el ORSEP.

El Parlamento del Mercosur quiere saber de qué se trata

“El 60% del litio del mundo está en Argentina, Bolivia, Chile; tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región; con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer; esta región importa, por eso debemos empezar nuestro juego”, había dicho la generala de cuatro estrellas Laura Richardson en enero de 2023.

Ese 7 de marzo de 2024, la administración Milei ratificó primero el Memorándum de Entendimiento para la gobernanza de la Vía Navegable Troncal (VNT) rubricado entre el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos –la pata civil del Comando Sur– y la ex Administración General de Puertos; el otro acuerdo fue entre la USACE y la ORSEP, firmado por Adriano Borus, titular del área desde 2020.

La traza de la Vía Navegable Troncal que atraviesa la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia coincide geográficamente con las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní. Sobre el acuífero se encuentran las represas Itaipú, ente binacional paraguayo-brasileño, y Yacyretá, bajo control argentino-paraguayo. También la represa de Salto Grande, compartida con Uruguay.

A partir de la firma del Memorándum entre la USACE y el ORSEP develado por El Destape la semana pasada, el parlamentario del Mercosur Gabriel Fucks presentó un proyecto con una serie de pedidos de información que serán requeridos al Gobierno nacional en la próxima sesión del organismo supranacional. La firma de la iniciativa estuvo acompañada por Franco Metaza, Gustavo Arrieta, Cecilia Nicolini, Ricardo Branda y Raúl Bittel. Fucks es titular de la comisión de Asuntos Económicos de la que depende una subcomisión vinculada a la Vía Navegable Troncal.

“Recomendar al Consejo del Mercado Común que, por intermedio de su Presidencia Pro Tempore, requiera al Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y en coordinación con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y los demás organismos nacionales competentes, la elaboración de un informe integral sobre el Memorándum de Entendimiento suscripto entre el ORSEP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos”, puede leerse en el proyecto presentado.

Según Fucks, la existencia de represas binacionales, cuencas compartidas y recursos hídricos transfronterizos determina que las decisiones adoptadas por un Estado Parte que puedan presentar implicancias que excedan su jurisdicción nacional deberían ser informadas al resto de los países del bloque. Bajo esa premisa se presentó el proyecto para ser tratado en la próxima sesión del Parlamento del Mercosur.

¿Qué es lo que se le pide a la administración Milei?

Conocer el expediente administrativo en el cual se tramitó el Memorándum, informes jurídicos y técnicos previos y organismos nacionales que tomaron intervención antes de su firma.



Información, documentación, datos técnicos o estudios que hayan sido entregados, compartidos o puestos a disposición del USACE, indicando su naturaleza, organismos de origen, destinatarios, mecanismos de custodia y medidas adoptadas para su protección.



Alcance y fundamento jurídico de las cláusulas de confidencialidad o restricciones de divulgación previstas en el instrumento, así como su compatibilidad con la legislación argentina de acceso a la información pública y con los principios de transparencia institucional del MERCOSUR.



Participación del USACE en la actualización, elaboración o redacción de normas, reglamentos, protocolos o lineamientos argentinos sobre seguridad de presas e infraestructura hidráulica.



Evaluaciones realizadas respecto de sus posibles implicancias ambientales, estratégicas, regulatorias, tecnológicas, informáticas y de seguridad sobre la infraestructura crítica y los recursos hídricos de la República Argentina.



Solicitar que se informe expresamente si alguna de las actividades desarrolladas o previstas en el Memorándum se relaciona directa o indirectamente con: cuencas hidrográficas compartidas por dos o más Estados Partes; el Sistema Acuífero Guaraní; la Hidrovía Paraguay–Paraná y la Vía Navegable Troncal; represas, centrales hidroeléctricas o infraestructuras de carácter binacional; e información técnica, ambiental o de seguridad referida a recursos naturales o infraestructuras estratégicas de interés regional.

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos fue el “responsable” de redactar el pliego de condiciones que luego se tradujo en los Memorándum de Entendimiento. Son entregados a su contraparte como acuerdos llave en mano. Así ocurrió con el Memorándum firmado con la AGP para el control sobre la Vía Navegable Troncal y con el ORSEP. Este último fue consignado solo en inglés. El organismo público obtuvo una copia en castellano recién el 15 de abril de 2024, un mes y siete días después de su firma original.