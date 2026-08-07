Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina

El anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina generó curiosidad sobre cuándo fue la última vez que un sumo pontífice ha visitado el país. Es que la presencia del máximo referente de la Iglesia Católica en el territorio nacional constituye un hito histórico de profundo impacto social, político y religioso.

¿Quién fue el último Papa que visitó Argentina?

A lo largo de las décadas, la Argentina ha sido escenario de visitas apostólicas que movilizaron a millones de personas y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. A pesar del transcurso de los años y la permanente expectativa acumulada alrededor de que el papa Francisco regrese a visitar su tierra, la última visita de un Santo Padre en Argentina se remonta a finales de la década de 1980 y fue del Juan Pablo II.

El último Papa que visitó el país fue Papa Juan Pablo II (Foto: Archivo de Télam)

Si bien en reiteras ocasiones manifestó su deseo de volver al país, Jorge Mario Bergoglio no logró venir como Francisco porque tuvo otras prioridades más complejas bajo la idea de priorizar naciones con fragilidades estructurales extremas o menor presencia católica antes que su tierra natal. Además, se sumó la fragmentada coyutura política que el sumo pontífice decidió evitar para no quedar en medio de las pugnas partidarias. Finalmente, falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, sin haber regresado formalmente a la Argentina tras su elección como sumo pontífice en marzo de 2013.

La histórica gira de Juan Pablo II en 1987

La última visita de un Papa fue en abril de 1987 cuando el papa Juan Pablo II desembarcó en suelo argentino para llevar a cabo su segunda estadía apostólica en el país. Aquel viaje oficial, marcado por un fuerte sentido pastoral e institucional en pleno retorno democrático, se extendió a lo largo de seis jornadas intensas. El pontífice polaco desplegó una nutrida agenda que abarcó diez distritos clave: visitó Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario, alcanzando una convocatoria multitudinaria sin precedentes en cada una de sus paradas.

Aquella extensa recorrida del "papa peregrino" tuvo una antesala de enorme carga simbólica cinco años antes. El papa ya había visitado el suelo argentino en junio de 1982, en la fase final de la Guerra de Malvinas cuando Karol Wojtyła realizó una visita relámpago de apenas 31 horas a la Argentina. Aquel arribo de urgencia buscó transmitir un mensaje unívoco de paz y neutralidad diplomática, habida cuenta de que el obispo de Roma había cumplido días antes una gira formal previamente pautada por el Reino Unido.

Su visita anterior había durado 31 hs y fue entre el 11 y 12 de junio de 1982 en medio de la guerra por Malvinas (Foto: Archivo de Télam)

En la histórica travesía de 1987, el Sumo Pontífice fue recibido en la pista de aterrizaje por el entonces presidente constitucional Raúl Alfonsín. A lo largo de la estadía, Juan Pablo II encabezó la Jornada Mundial de la Juventud y hizo más de 26 presentaciones públicas orientadas a jóvenes, trabajadores, fieles y representantes de la dirigencia política.

Uno de los momentos claves del itinerario tuvo lugar en el centro porteño, donde un altar montado sobre la avenida 9 de Julio congregó a más de un millón de personas en una emotiva misa oficiada durante el Domingo de Ramos. A pesar de las constantes especulaciones renovadas durante décadas tras los sucesivos pontificados de Benedicto XVI y el propio Francisco, aquella célebre despedida de Juan Pablo II a mediados de 1987 se mantiene hasta la actualidad como el último registro oficial de un jefe del Estado Vaticano en suelo argentino.