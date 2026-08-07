Atlas de México refuerza delantera con argentino Monzón

El club Atlas reforzó el viernes su delantera ‌con la llegada ‌del argentino Florián Monzón, quien arriba a los "Rojinegros" para el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Monzón, de 25 años, llega al equipo mexicano tras su paso por Vélez Sarsfield, club ​con el ⁠que inició su carrera profesional ‌en 2020. En su país ⁠también jugó en los ⁠equipos Platense, Almirante Brown, Central Córdoba y Tigre.

Vélez Sarsfield informó que el acuerdo ⁠económico con Atlas por Monzón ​fue de 4.000.000 de ‌dólares, y que conservará ‌el 20% de una futura ⁠venta.

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Medios locales indican que el contrato con Atlas es por cuatro años.

"Tenemos un integrante más en la ​Familia ‌Rojinegra. El delantero Florián Monzón se suma al primer equipo de Atlas para escribir un nuevo capítulo con nuestra institución y ⁠defender con orgullo los colores que nos unen", informó el club mexicano en un comunicado.

El delantero, hijo del ex seleccionado argentino Pedro "Moncho" Monzón, también jugó en la tercera división de Estados ‌Unidos con el club Portland Timbers II.

"Florián, hoy llegas a una institución con identidad, ambición y profundo respeto por su historia. Te recibe una afición ‌que acompaña, cree y nunca deja de alentar. A las puertas de cumplir ‌110 años ⁠de tradición, te damos la bienvenida con la ilusión de ​escribir juntos una nueva página en el legado de Atlas", agregó el club mexicano.

Con información de Reuters