La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Trambús T1, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que une el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery.

El servicio comenzó a funcionar como una alternativa de movilidad de superficie, con carriles exclusivos en buena parte del recorrido y prioridad semafórica en los principales cruces.

El nuevo corredor atraviesa distintos barrios porteños y fue diseñado para mejorar la conexión entre el sur y el norte, además de facilitar las combinaciones con la red de subtes y los ferrocarriles metropolitanos. Según informó el Gobierno porteño, beneficiará a unos 50.000 pasajeros por día y tendrá una frecuencia de aproximadamente cuatro minutos en hora pico.

Al presentar el proyecto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el Trambús es "una especie de subte en superficie", destacó que funciona con energía eléctrica y remarcó que apunta a reducir tanto la contaminación ambiental como la sonora.

Recorrido, paradas y precio del boleto: cómo funciona el nuevo Trambús de Buenos Aires

El Trambús T1 recorre alrededor de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque. En sentido norte, circula por las avenidas Sáenz, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo y Juan B. Justo, para luego continuar por la Costanera hasta la terminal aérea. En sentido sur, regresa por Costanera Rafael Obligado, Dorrego, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, José María Moreno y nuevamente avenida Sáenz.

El corredor cuenta con más de 70 paradores distribuidos a lo largo del recorrido y conecta con cinco líneas de subte: A, B, D, E y H. También ofrece combinación con estaciones de los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, lo que amplía las posibilidades de viaje dentro de la red de transporte metropolitana.

Entre los principales puntos por los que pasa el Trambús se encuentran el Centro de Trasbordo Sáenz, Parque Patricios, Boedo, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y el Aeroparque Jorge Newbery. Además, permite combinar con las estaciones Hospitales (línea H), Avenida La Plata (línea E), Acoyte (línea A), Dorrego (línea B) y Palermo (línea D).

¿Cuánto cuesta el pasaje del Trambus?

El boleto tiene la misma tarifa que los colectivos de la Ciudad ($820,99) y se abona con la Tarjeta SUBE, por lo que no requiere un sistema de pago diferente al del resto del transporte público.

Las unidades son completamente eléctricas, de piso bajo y accesibles para personas con movilidad reducida. Además de reducir las emisiones contaminantes, el nuevo sistema busca disminuir los tiempos de viaje gracias a la circulación por carriles preferenciales y a la prioridad de paso en los semáforos.