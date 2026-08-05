Los Pumas sufrirán una baja sensible, ya que Tomás Albornoz fue suspendido por World Rugby tras el polémico final ante Inglaterra.

Los Pumas recibieron una dura noticia este miércoles. World Rugby sancionó por cuatro encuentros a Tomás Albornoz luego de su reacción contra el árbitro Angus Gardner, tras la controvertida derrota frente a Inglaterra por el Nations Championship. El apertura tucumano aceptó los cargos, pidió disculpas públicamente y recién podrá volver a vestir la camiseta argentina en la gira de noviembre por Europa.

La derrota de Los Pumas frente a Inglaterra, el 18 de julio pasado en Santiago del Estero, sigue dejando consecuencias. Esta vez no se trata del resultado, sino de una sanción disciplinaria que golpea de lleno al seleccionado argentino.

World Rugby confirmó que Albornoz recibió una suspensión de cuatro encuentros oficiales por “conducta intimidatoria" una vez finalizado el encuentro correspondiente al Nations Championship. La decisión llega después del fuerte reclamo de los jugadores argentinos por la última acción del partido, una jugada que pudo haber significado el empate y que terminó anulada tras una extensa revisión del TMO.

La acción que desató la polémica

El encuentro parecía encaminarse hacia un cierre inolvidable para Los Pumas. Con el reloj ya cumplido, Bautista Delguy apoyó la pelota en el in-goal británico y el árbitro australiano Angus Gardner convalidó inicialmente el try.

Sin embargo, la acción fue revisada durante más de cuatro minutos por recomendación del TMO Brett Cronan. Finalmente, el TMO determinó que uno de los brazos de Delguy había salido del campo antes de apoyar la pelota y la conquista fue anulada.

Además de esa decisión, el plantel argentino reclamó un tackle alto de Henry Slade sobre Delguy durante la misma jugada. Los árbitros entendieron que no existió infracción y dieron por terminado el encuentro con triunfo inglés por 31-24.

Qué hizo Tomás Albornoz y por qué fue sancionado

En medio de la frustración por el desenlace del partido, Albornoz se dirigió en dos oportunidades hacia Angus Gardner para manifestar su descontento.

Según explicó World Rugby, el apertura realizó un leve contacto físico con el árbitro y debió ser contenido por varios de sus propios compañeros. El Comité Disciplinario evaluó el episodio bajo la Regla 18 y concluyó que el comportamiento del jugador fue intimidatorio hacia un oficial del encuentro.

Aunque el tucumano aceptó la acusación, aclaró que nunca tuvo intención de insultar, amenazar o abusar verbalmente de los jueces, una consideración que también fue aceptada por el organismo disciplinario.

El pedido de disculpas del apertura argentino

Después de conocerse el fallo, Albornoz reconoció públicamente que reaccionó de manera equivocada. El jugador explicó que ya se comunicó personalmente con los oficiales del encuentro para ofrecerles sus disculpas y aseguró que tomará el episodio como una experiencia para aprender.

La aceptación inmediata de los cargos fue uno de los factores que permitió reducir la sanción inicial prevista por el reglamento. World Rugby recordó que el castigo de referencia para este tipo de conductas es de seis partidos, pero decidió disminuirlo a cuatro por tres motivos:

La aceptación temprana de la infracción.

El compromiso de presentar disculpas públicas y privadas.

La ausencia de antecedentes disciplinarios.

Los partidos que se perderá con Los Pumas

La suspensión alcanza tanto a sus compromisos internacionales como a los de su club, Toulon. Por ese motivo, Albornoz no podrá disputar:

El partido frente a Sudáfrica en Buenos Aires.

Los dos encuentros ante Australia por el Rugby Championship.

El debut de Toulon frente a Stade Rochelais en el Top 14 francés.

Su regreso con la camiseta de Los Pumas recién podrá producirse durante la ventana internacional de noviembre, cuando Argentina visite a Irlanda, Italia y Francia.